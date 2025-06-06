Сбор подписей: ограничить продажу билетов на Праздник песни четырьмя на человека

Автор инициативы Гунита Баркане считает нынешний порядок продажи билетов несправедливым: часть людей покупает большое количество билетов, в то время как многие остаются ни с чем. По ее мнению, это существенно ограничивает доступ общества к значимым культурным событиям.

Уменьшение максимально допустимого числа билетов на одного человека до четырех позволит приобрести билеты большему числу домохозяйств, отмечает автор инициативы.

Кроме того, для борьбы с перепродажей билетов по завышенным ценам предлагается ввести именные билеты. Если владелец не может посетить концерт и хочет перепродать билет, он должен будет вернуть его продавцу билетов, который вновь выставит билет на продажу с новым именем.

Автор инициативы также призывает обеспечить родителям участников Праздника песни и танца возможность приобретения хотя бы одного билета, а также распределить продажи билетов по этапам, "четко обозначив даты, когда билеты поступают в продажу".

Как сообщалось ранее, спустя всего несколько дней после начала поэтапной продажи билетов на мероприятия XIII Латвийского Праздника песни и танца школьной молодежи, большая часть билетов, в том числе на заключительный концерт Te-aust и его генеральную репетицию, были распроданы. Вскоре после этого в порталах объявлений стали появляться предложения о перепродаже или обмене билетов.

Многие родители выразили в соцсетях возмущение тем, что не успели купить билеты на выступления с участием своих детей. Организаторы праздника пояснили, что, осознавая желание родителей увидеть своих детей на мероприятиях, рассматривали возможность резервирования билетов специально для участников. Однако, учитывая вместимость площадок, широкий интерес общественности и аудиторию праздника в целом, было принято решение выставить все билеты на свободную продажу.

На мероприятия Праздника песни и танца школьной молодежи один человек мог приобрести не более восьми билетов на каждое мероприятие.