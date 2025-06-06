В Риге четыре сотрудника по привлечению инвестиций получают шесть миллионов евро?

Во время дебатов кандидатов в мэры Риги, организованных порталом TVNET 22 мая, Росликов заявил:

"Я вам еще расскажу про бюро по привлечению инвестиций, созданное еще Стакисом. Там четыре человека получают шесть миллионов евро в год".

Бюро с таким названием в Риге вообще нет. В 2021 году, во времена мэра Мартиньша Стакиса, Рижская дума учредила Агентство инвестиций и туризма Риги (Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra). В Рижской думе редакции Re:Check сообщили, что сейчас в агентстве работает 31 сотрудник, а общий годовой фонд оплаты труда на этот год составляет примерно 950 тысяч евро.

Редакция Re:Check связалась с Росликовым, однако он не ответил на вопросы по существу. Депутат прервал телефонный разговор и не отреагировал на отправленное позже SMS-сообщение и повторный звонок.

Вывод: Рижская дума действительно создала агентство по привлечению инвестиций, однако информация о том, что четыре сотрудника получают шесть миллионов евро, не соответствует действительности. В агентстве работает 30 человек, а запланированный фонд зарплат составляет 950 тысяч евро.