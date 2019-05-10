45 лет и лишние кг - не повод прятать свое тело! Тайра Бэнкс в мини-бикини покорила Сеть

В социальной сети Instagram она с гордостью поделилась фотографиями, на которых позирует в мини-бикини для обложки глянцевого журнала.

Несмотря на лишние килограммы, 45-летняя знаменитость до сих пор сводит с ума тысячи фанатов по всему миру.

"Это для тех, кому говорили, что они недостаточно привлекательны из-за своего тела, возраста и всего остального", - подписала Тайра свои снимки.

Поклонники супермодели признали в комментариях, что она все еще в прекрасной форме.

"Потрясающе! Как хорошее вино", "Прекрасна, как всегда… лучше, чем 23 года назад", "Бомба", - написали многие.

Напомним, известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но ее коммерческим прорывом стало появление на телевидении.

Тайра создала реалити-шоу "Топ-модель по-американски", совместно с Эштоном Кутчером была ведущей шоу True Beauty, а еще у нее было собственное ток-шоу "Шоу Тайры Бэнкс".

Посмотрите, как выглядела Тайра Бэнкс в молодые годы!