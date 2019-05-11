В октябре 2011 года в придорожных кустах в Молдове был найден труп мужчины. Живущая в США Ирина Воротинова позвонила своим взрослым сыновьям и сообщила грустную новость: их отец, Игорь Воротинов, мертв. Однако пару лет спустя супруги были разоблачены — они придумали схему на два миллиона долларов (1,8 миллиона евро), которая заставила их лгать даже своим детям. Об этом пишет The Washington Post.

Обстоятельства "смерти" Воротинова были довольно подозрительными. Останки умершего принадлежали хорошо одетому мужчине, который не выглядел ни избитым, ни пристреленным. В кармане был паспорт Игоря Воротинова. Когда тело нашли, оно уже начало разлагаться.

Полиция с помощью сына Воротинова доставила останки умершего в местный морг. Патологоанатом установил, что причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Из США прилетела женщина, и в сопровождении представителя посольства США подтвердила, что погибший - это ее бывший муж.

После кремации в Украине, прах мужчины был доставлен в США. На похоронах присутствовала местная русская община, которой Игорь был хорошо известен.

Менее чем через год, в июне 2012-го, старший сын Игоря, Алкон, вернувшись в Молдову на праздник к другу семьи, открыл две вещи: его отец всё ещё жив, и, благодаря мошеннической схеме, его родители заполучили 2 миллиона долларов США.

На самом деле, "умерший" Игорь Воротинов жил под ненастоящим именем в Молдове и в Украине на свою долю денег, полученных от страховой компании. Жизнь мужчины была застрахована, и компенсацию получила его бывшая супруга Ирина. Она знала, что мужчина жив, заявила федеральная прокуратура США.

Власти США в течение нескольких лет искали Игоря Воротинова. 54-летний мужчина был осужден за мошенничество на прошлой неделе в Миннесоте.

52-летняя Ирина Воротинова свою вину признала уже в 2016 году.

За инсценировку смерти бывшего мужа и обман страховой компании, она была приговорена к 37 месяцам тюремного заключения.

Старший сын, 29-летний Алкон, в 2015 году в суду признал, что не сообщил властям о мошеннической схеме своих родителей, когда сам узнал об этом. Он был приговорен к трем месяцам условного заключения.

Адвокат Алкона утверждал, что его клиент сам был жертвой мошенничества со стороны родителей, но прокуроры смотрели на это по-другому, заявляя, что он также был причастен к сокрытию правды.

"Мы знали, что в Молдове был найден труп", - указывают прокуроры в судебных документах. "Молдавских чиновников так или иначе подкупили, чтобы они делали ложные показания и создавали впечатление, что Игорь действительно мертв".

Прокуратура считает, что к плану Воротинова были причастны некоторые люди в Молдове, с которыми связывалась американская страховая компания, в том числе полицейский и патологоанатом.

Сотрудники полиции и морга утверждали, что труп мужчины не был сфотографирован, потому что ни у кого не было фотоаппарата.

В марте 2012 года Ирина получила выплату страхового возмещения в размере более 2 миллионов долларов США. Она отправляла деньги на банковские счета в разные уголки мира — в Швейцарию, Венгрию и Молдову. В переводах также участвовал Алкон.

Адвокат Алкона Воротинова указывает, что сын не знал, что отец был жив, пока не увидел его своими глазами. Прокуроры США не оспаривают этого.

Алкон "пережил эмоциональные американские горки - сначала предполагаемая смерть его отца, а затем воскрешение". "Ему пришлось пережить похороны своего отца, а потом узнать, что он всё ещё жив. Что это за люди, которые подвергают своих же детей таким эмоциональным переживаниям?", пишет адвокат сына.

Узнав, что его отец жив, Алкон продолжил время от времени ездить в Молдову.

Однажды к нему присоединилась и его мать. Через некоторое время частые поездки привлекли внимание властей США.

В июне 2013 года Федеральное бюро расследований (ФБР) получило анонимное сообщение от некоего человека из Молдовы. Он утверждал, что Игорь Воротинов жив, и под именем Николая Патока живет то в Молдове, то в Украине.

В ноябре 2013 года, когда Алкон вернулся в Соединенные Штаты со своей невестой из очередной поездки в Молдову, в аэропорту их встретил пограничный контроль, который конфисковал их вещи. На компьютере Алкона агенты ФБР нашли фотографии с "умершим" отцом.

Ирина и Алкон были задержаны в США в 2015 году, в то время, пока Игорь был в Молдове. Алкону вынесли более мягкий приговор, потому что он сотрудничал со следователями.

Когда расследование приближалось к завершению, Алкон неожиданно вовлек агентов в телефонный разговор со своим отцом, все еще находящимся в Молдове.

Игорь начал рассказывать, что его друзья в Молдове инсценировали его смерть и впоследствии похитили его, чтобы получить страховую компенсацию.

Однако прокуратура не поверила в это и посчитала, что таким образом Игорь пытается убедить их в невиновности бывшей жены.

В ноябре 2018 года Игорь Воротинов был арестован в Молдове и передан США. На прошлой неделе он достиг соглашения с прокуратурой, которая требует присвоить мошеннику 41-месячное тюремное заключение. Суд по делу Воротинова ожидается в июле.

Прокуратура не раскрывает, как Игорь или другие сообщники нашли труп и вложили в его карманы документы Воротинова.

Адвокаты Ирины и Алкона утверждают, что жена и сын не получили никакую выгоду от этой схемы, в то время как сам Игорь со своей подругой роскошно жили в Приднестровье, в международно непризнанном государстве в Молдове.