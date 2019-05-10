Королевский вкус. Вот как нужно отмечать рождение внука!

В момент, когда родился первенец британского принца Гарри и герцогини Меган, его отец принц Чарльз со своей женой Камиллой, герцогиней Корнуольской, находились с визитом в Германии. Однако это не помешало им отметить рождение четвертого внука большими бокалами пива!