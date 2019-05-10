Королевский вкус. Вот как нужно отмечать рождение внука!
В момент, когда родился первенец британского принца Гарри и герцогини Меган, его отец принц Чарльз со своей женой Камиллой, герцогиней Корнуольской, находились с визитом в Германии. Однако это не помешало им отметить рождение четвертого внука большими бокалами пива!
Напомним, 6 мая в 5:26 утра по британскому времени у герцога и герцогини Сассекских родился сын, о чем сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Малышу дали имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.