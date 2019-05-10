Пт, 10.05.2019
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Во время ремонта Брасовского моста в Риге нашли захоронения

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ФОТО: Rīgas domes Satiksmes departaments

В Риге в четверг, 10 мая, во время ремонта Брасовского моста были найдены захоронения, сообщает агентство LETA.

В данный момент работы на объекте остановлены, пока Национальное управление по культурному наследию даст разрешение их возобновить.

Брасовский мост через железнодорожные пути был построен и сдан в эксплуатацию в 1959 году.

Рядом с путепроводом находится кладбище Микеля. Распространенные департаментом сообщения фотографии свидетельствует, что захоронения обнаружены непосредственно вблизи кладбища.

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