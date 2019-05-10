Во время ремонта Брасовского моста в Риге нашли захоронения

В Риге в четверг, 10 мая, во время ремонта Брасовского моста были найдены захоронения, сообщает агентство LETA.
В данный момент работы на объекте остановлены, пока Национальное управление по культурному наследию даст разрешение их возобновить.
Брасовский мост через железнодорожные пути был построен и сдан в эксплуатацию в 1959 году.
Рядом с путепроводом находится кладбище Микеля. Распространенные департаментом сообщения фотографии свидетельствует, что захоронения обнаружены непосредственно вблизи кладбища.
Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka šodien, 10.maijā, veicot būvdarbus objektā satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brasas stacijas, tika atrakta apbedījuma vieta. Darbi objektā apturēti līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde dos atļauju tos atsākt. pic.twitter.com/RvdfdynpGw— RDSD (@rdsvc) May 10, 2019