Операция СБУ "Паутина": на спутниковых снимках авиабазы "Белая" видны сгоревшие бомбардировщики

На этом слайдере видна стоянка с бомбардировщиками Ту-95. Три самолета уничтожены.

На следующем слайдере видна стоянка дальних бомбардировщиков Ту-22М3, один из которых сгорел. Обратите внимание, что площадки, на которых стоят самолеты, ограждены земляными валами для защиты от разлетающихся осколков в случае обстрела аэродрома.

Еще один снимок с Ту-22М3. Два самолета уничтожены. Вокруг стоянок самолетов видны темные пятна сгоревшей травы.

На этом слайдере виден сгоревший Ту-22М3 — он был крайним в ряду таких же самолетов.

База «Оленья»

На авиабазе «Оленья» в Мурманской области тоже были уничтожены самолеты.

На ней постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. Но незадолго до атаки на «Оленью» появились неподтверждённые сообщения о переброске туда российским командованием самолётов стратегической авиации с другой авиабазы — «Энгельс-2» в Саратовской области.

Саратовский аэродром уже несколько раз становился объектом атаки украинских БПЛА, комментаторы в соцсетях объясняли решение о передислокации самолётов на Кольский полуостров желанием уберечь их от атак с воздуха.

В воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95.

OSINT-аналитический канал OSINTtechnical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал — AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов, подтвердил, что на видео — один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленья».