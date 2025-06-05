Операция СБУ "Паутина": на спутниковых снимках авиабазы "Белая" видны сгоревшие бомбардировщики

На свежих спутниковых снимках российской авиабазы «Белая» в Иркутской области хорошо видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Кроме него целью беспилотников была авиабаза «Оленья» в Мурманской области.
Удары по пяти авиабазам подтвердило Министерство обороны России.
Согласно его сообщению, налеты на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях не были успешными, а в Мурманской и Иркутской привели к возгоранию «нескольких единиц авиационной техники».
Судя по свежим фотоснимкам, на авиабазе «Белая» были уничтожены три стратегических бомбардировщика Ту-95, предположительно, модификации СМ. На снимках также видны четыре уничтоженных самолета, вероятно, дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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В понедельник OSINT-аналитик Крис Биггерс опубликовал изображения аэродрома «Белая», сделанные радиолокационным спутником. Изучив их, он предположил, что еще один Ту-95 мог получить повреждения.
На фотоснимках 4 июня этот самолет оставался на том же месте, хотя следов повреждений в таком разрешении не видно.
На снимках также видны четыре уничтоженных дальних бомбардировщика Ту-22М3. Это совпадает с предварительными оценками, которые были сделаны OSINT-исследователями наутро после налета.
Русская служба Би-би-си публикует свежие снимки авиабазы, наложенные на фотографии, снятые перед налетом.
На этом слайдере видна стоянка с бомбардировщиками Ту-95. Три самолета уничтожены.
На следующем слайдере видна стоянка дальних бомбардировщиков Ту-22М3, один из которых сгорел. Обратите внимание, что площадки, на которых стоят самолеты, ограждены земляными валами для защиты от разлетающихся осколков в случае обстрела аэродрома.
Еще один снимок с Ту-22М3. Два самолета уничтожены. Вокруг стоянок самолетов видны темные пятна сгоревшей травы.
На этом слайдере виден сгоревший Ту-22М3 — он был крайним в ряду таких же самолетов.
База «Оленья»
На авиабазе «Оленья» в Мурманской области тоже были уничтожены самолеты.
На ней постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. Но незадолго до атаки на «Оленью» появились неподтверждённые сообщения о переброске туда российским командованием самолётов стратегической авиации с другой авиабазы — «Энгельс-2» в Саратовской области.
Саратовский аэродром уже несколько раз становился объектом атаки украинских БПЛА, комментаторы в соцсетях объясняли решение о передислокации самолётов на Кольский полуостров желанием уберечь их от атак с воздуха.
В воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95.
OSINT-аналитический канал OSINTtechnical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал — AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов, подтвердил, что на видео — один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленья».
Судя по видеозаписи, на аэродроме сгорели четыре самолета — три Ту-95МС и один Ан-12. По словам аналитиков OSINTtechnical, сгоревших Ту-95МС было четыре.
Свежие спутниковые снимки, на которых отчетливо были бы видны последствия налета, пока не опубликованы.
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«Паутина»
СБУ утверждает, что операцию, которая называлась «Паутина», готовили более полутора лет, ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и сотрудники спецслужбы.
Кульминацией операции стал вылет ударных дронов из прицепов большегрузных автомобилей, подъехавших к авиабазам.
«СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а позже — мобильные деревянные домики, — сказано в сообщении. — Позднее на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики».
«Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города», — заявил Василий Малюк.
СБУ заявила, что в результате операции на российских авиабазах было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет.
Независимые наблюдатели оценивали результаты украинской атаки более скромно (чаще всего говорилось примерно о 10% уничтоженного авиапарка) и указывали, что это вряд ли значительно снизит боеспособность российских войск стратегического назначения.
Однако в целом характеристика причиненного ущерба не вызывает особых разногласий у комментаторов независимо от их мировоззрения — потери российской авиации оцениваются по меньшей мере как очень существенные.
Кроме того, атака на авиабазы продемонстрировала уязвимость крупных военных объектов, находящихся на российской территории.