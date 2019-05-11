Сб, 11.05.2019
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  • Экс-посол Латвии оценил намерение Трампа о выдвижении нового кандидата на должность посла США

Экс-посол Латвии оценил намерение Трампа о выдвижении нового кандидата на должность посла США

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Депутат Сейма Ояр Эрик Калниньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Намерение президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность посла в Латвии карьерного дипломата Джона Лесли Карвайла следует расценивать как очень хорошее. Такое мнение агентству LETA высказал бывший посол Латвии в США, ныне депутат Сейма Ояр Эрик Калниньш.

Карьерные дипломаты - всегда очень хорошо подготовленные профессионалы, в Латвии они обычно осваивают также латышский язык, отметил он. Такой выбор президента США пойдет на пользу Латвии, считает Калниньш.

"У нас с американскими дипломатами всегда были хорошие отношения, и от нового посла я ожидаю того же", - добавил он.

Как сообщалось, Трамп собирается номинировать на должность посла в Латвии карьерного дипломата Джона Лесли Карвайла, свидетельствует информация на официальном сайте Белого дома.

Карвайл является заместителем директора бюро планирования и развития персонала Государственного департамента США.

До этого работал на разных должностях на дипломатической службе в посольствах США в Брунее, Непале, Италии, Ираке и Канаде.

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