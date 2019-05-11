Экс-посол Латвии оценил намерение Трампа о выдвижении нового кандидата на должность посла США

Намерение президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность посла в Латвии карьерного дипломата Джона Лесли Карвайла следует расценивать как очень хорошее. Такое мнение агентству LETA высказал бывший посол Латвии в США, ныне депутат Сейма Ояр Эрик Калниньш.
Карьерные дипломаты - всегда очень хорошо подготовленные профессионалы, в Латвии они обычно осваивают также латышский язык, отметил он. Такой выбор президента США пойдет на пользу Латвии, считает Калниньш.
"У нас с американскими дипломатами всегда были хорошие отношения, и от нового посла я ожидаю того же", - добавил он.
Как сообщалось, Трамп собирается номинировать на должность посла в Латвии карьерного дипломата Джона Лесли Карвайла, свидетельствует информация на официальном сайте Белого дома.
Карвайл является заместителем директора бюро планирования и развития персонала Государственного департамента США.
До этого работал на разных должностях на дипломатической службе в посольствах США в Брунее, Непале, Италии, Ираке и Канаде.