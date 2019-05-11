Военнослужащих запаса будут наказывать за незаконное ношение форменной одежды

На опубликованной на портале tvnet.lv фотографии среди участников шествия в честь Дня Победы виден мужчина в форменной одежде Национальных вооруженных сил (НВС).

Как пояснил агентству LETA пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин, проверив изображенного на снимке мужчину, министерство заключило, что он одет в повседневную форменную одежду НВС.

Пабрикс осуждает и считает морально неприемлемыми такие действия военнослужащих запаса.

Как пояснили в Минобороны, уволенным в запас военнослужащим разрешается носить форменную одежду только в дни официальных государственных праздников, памятные и отмечаемые дни, на мероприятиях военных подразделений и других мероприятиях, поддерживаемых Минобороны и НВС в Латвии и за рубежом.

Правовых норм, предусматривающих наказание за незаконное ношение форменной одежды военнослужащими запаса, в Латвии нет, поэтому Пабрикс намерен поручить Минобороны подготовить соответствующие поправки к правовым актам.