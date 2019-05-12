Билеты, премии и банкеты для избранных. Госконтроль о разбазаривании средств рижан

На этот раз под прицелом Рижское бюро по развитию туризма, которое за последние три года получило от Рижской думы 17 миллионов евро.

Отмечается, что Госконтроль требовал у руководителя Бюро Виты Ермолович документы касательно командировок, ресторанов, покупке цветов, алкоголя, продуктов питания и даже янтарных бус, но во время ревизии они получены не были.

Сообщается, что весной 2018 года руководство Бюро для личных целей приобрело билеты на Праздник песни и танца, хотя это не соответствует статутам организации.

Средства были возвращены на счет спустя три месяца.

Были нарушения и касательно премиальных. Например, руководителю партнерской программы LiveRiga выписали пособие в размере одной минимальной зарплаты в связи со свадьбой, хотя такого правила в положении нет.

В ревизии подчеркивается, что у муниципальной организации очень удобная юридическая форма для того, чтобы поддерживать "избранных".

Например, организованный одним из лидеров "Согласия" Янисом Урбановичем "Балтийский форум" в 2017 году получил 50 000 евро, а после повторного запроса Бюро согласилось оплатить для 70 гостей форума "банкет" в ресторане гостиницы Hotel Grand Palace.

В обмен Бюро просило организаторов мероприятия размещать на них стенды и буклеты с брендом LiveRiga.

В то же время Госконтроль ставит под сомнение целесообразность того, насколько разумного рекламировать Ригу как конечную цель на мероприятиях в Латвии.

Ревизия ставит под сомнение и трудоустройство некоторых сотрудников - так руководитель проектов общественных отношений, координатор проектов медицинского туризма, специалисты по маркетингу и рекламе не могли разъяснить ни своих обязанностей, ни своего подчинения.

Ликвидировав эти должности, можно было бы сэкономить более 300 000 евро, отмечается в докладе.

Напомним, Госконтроль опубликует свой доклад в понедельник, 13 мая. В центре внимания доклада - итоги ревизии в двух учреждениях самоуправления: Рижском бюро по развитию туризма и Riga.lv.

Доклад будет опубликован в 7.00, а в 8.30 в помещениях Госконтроля состоится пресс-конференция с участием члена совета Госконтроля Инги Вилки и руководителя сектора Натальи Михайловой.

Ревизия проводилась за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года.

Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро. По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.

В правлении Рижского бюро по развитию туризма работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.