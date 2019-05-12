Билеты, премии и банкеты для избранных. Госконтроль о разбазаривании средств рижан

TV3 Ziņas продолжают публиковать скандальные факты из ревизии Госконтроля "Законность и целесообразность дотаций, выделенных Рижским городским самоуправлением обществам и учреждениям".
На этот раз под прицелом Рижское бюро по развитию туризма, которое за последние три года получило от Рижской думы 17 миллионов евро.
По мнению аудиторов, средства были израсходованы нецелесообразно.
Отмечается, что Госконтроль требовал у руководителя Бюро Виты Ермолович документы касательно командировок, ресторанов, покупке цветов, алкоголя, продуктов питания и даже янтарных бус, но во время ревизии они получены не были.
Сообщается, что весной 2018 года руководство Бюро для личных целей приобрело билеты на Праздник песни и танца, хотя это не соответствует статутам организации.
Средства были возвращены на счет спустя три месяца.
Были нарушения и касательно премиальных. Например, руководителю партнерской программы LiveRiga выписали пособие в размере одной минимальной зарплаты в связи со свадьбой, хотя такого правила в положении нет.
В ревизии подчеркивается, что у муниципальной организации очень удобная юридическая форма для того, чтобы поддерживать "избранных".
Например, организованный одним из лидеров "Согласия" Янисом Урбановичем "Балтийский форум" в 2017 году получил 50 000 евро, а после повторного запроса Бюро согласилось оплатить для 70 гостей форума "банкет" в ресторане гостиницы Hotel Grand Palace.
В обмен Бюро просило организаторов мероприятия размещать на них стенды и буклеты с брендом LiveRiga.
В то же время Госконтроль ставит под сомнение целесообразность того, насколько разумного рекламировать Ригу как конечную цель на мероприятиях в Латвии.
Ревизия ставит под сомнение и трудоустройство некоторых сотрудников - так руководитель проектов общественных отношений, координатор проектов медицинского туризма, специалисты по маркетингу и рекламе не могли разъяснить ни своих обязанностей, ни своего подчинения.
Ликвидировав эти должности, можно было бы сэкономить более 300 000 евро, отмечается в докладе.
Напомним, Госконтроль опубликует свой доклад в понедельник, 13 мая. В центре внимания доклада - итоги ревизии в двух учреждениях самоуправления: Рижском бюро по развитию туризма и Riga.lv.
Доклад будет опубликован в 7.00, а в 8.30 в помещениях Госконтроля состоится пресс-конференция с участием члена совета Госконтроля Инги Вилки и руководителя сектора Натальи Михайловой.
Ревизия проводилась за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года.
Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро. По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.
В правлении Рижского бюро по развитию туризма работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.