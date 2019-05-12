Последний выпуск Юрия Дудя привел к угрозе депортации

"Однако один такой хейт перешёл невидимые границы дозволенного, и в наш адрес посыпались угрозы. Причём от довольно уважаемого и влиятельного человека в Замбии. Мы попытались себя защитить и выложили в сеть запись нашего разговора и его сообщения. А он написал пост в фб со своим категоричным мнением обо мне. И вот тут всё началось. Люди, защищающие нас стали оскорблять его, его семью, и даже на расисткой почве", - написал Иосиф.