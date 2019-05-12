Последний выпуск Юрия Дудя привел к угрозе депортации

Российский блогер и журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм "Русская Замбия", который рассказывает о бывшем водителе команды "Зенит" Иосифе Тимченко, который переехал с семьей в Африку, чтобы учить бедных детей футболу.
Картина вызвала настоящий международный скандал, семья стала получать не только гневные письма от чиновников страны, появилась даже угроза депортации.
Обо всем этом рассказал сам Иосиф и его жена Ирина на своих страницах в Instagram.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Однако один такой хейт перешёл невидимые границы дозволенного, и в наш адрес посыпались угрозы. Причём от довольно уважаемого и влиятельного человека в Замбии. Мы попытались себя защитить и выложили в сеть запись нашего разговора и его сообщения. А он написал пост в фб со своим категоричным мнением обо мне. И вот тут всё началось. Люди, защищающие нас стали оскорблять его, его семью, и даже на расисткой почве", - написал Иосиф.
Я хотел бы вчера стоять, как эта девочка, прикрыть улыбающийся рот руками и попытаться прочувствовать, что же со мной и вокруг происходит. Происходит чудо! Со мной, с моей семьёй; чудеса происходят для пацанчиков. Ведь уже завтра я поеду на поиски нашего клубного автобуса. А ещё трое (кто-то их уже знает): Фреди, Байи и Питер идут в школу с 13-го мая. Все это уже космический результат. Однако прочувствовать не удалось - был слишком эмоциональный день, а потом ещё бессонная ночь. Поэтому все слова благодарности я буду говорить и говорить ещё позже. А про ночь расскажу сейчас, потому что хочу зачехлить все топоры фейсбучных и инстаграмных войн. Я отдаю себе отчёт, что рядом с экшн-людьми и теми, кто поддерживает добрым словом есть те, кто хейтит. Однако один такой хейт перешёл невидимые границы дозволенного, и в наш адрес посыпались угрозы. Причём от довольно уважаемого и влиятельного человека в Замбии. Мы попытались себя защитить и выложили в сеть запись нашего разговора и его сообщения. А он написал пост в фб со своим категоричным мнением обо мне. И вот тут всё началось. Люди, защищающие нас стали оскорблять его, его семью, и даже на расисткой почве. (Я это не приемлю ни в какой форме, даже для защиты меня самого). А его аудитория стала решать, как же поступить со мной и моей семьёй тут в Лусаке. Депортация - безобидный вариант. А тюрьма или неприкрытые угрозы - те, что лишили меня сна. Однако утром всё же нам удалось поговорить. Мы согласились в том, что у нас полярные мнения о фильме, и это нормально. Они не приемлют наши позиции, мы - их. Но от публичных угроз никому точно лучше не будет. Поэтому, после обоюдного включения голов, у нас мир, дружба, жвачка!
"Я обещаю, что к концу этой недели наш коллега будет депортирован, потому что он слишком далеко зашел, используя наше гостеприимство", - процитировали они слова президента экономической ассоциации Замбии Лубинда Хаабазока.
Основной сутью конфликта стало то, что чиновникам не понравилось, что Юрий Дудь и Иосиф Тимченко показали Замбию бедной и голодной страной.
К примеру, детям надо идти десятки километров, не есть несколько дней. По словам Иосифа - это норма для этих жителей.
Кроме того, на Тимченко обозлились и некоторые местные жители. Ирина регулярно публиковала в Instagram видео и полученные текстовые сообщения с угрозами, чтобы как-то себя обезопасить.
На данный момент все эти публикации удалены, а Иосиф и Ирина сообщают, что им удалось договориться с властями.
"Вопрос с депортацией закрыт. Это было крышесносно. Спасибо вам за поддержку! Она необъяснимо мощно обрушилась на нас и поддержала в этом внезапном для нас противостоянии. Всем мир", - написала Тимченко.
Журналист Юрий Дудь не комментирует произошедшее.
Нам удалось заключить мирное соглашение. Я удалила прямой эфир и последний пост. Мария обещала удалить ото всюду все свои комментарии, оскорбляющие нас. Но чисто физически я не смогу все проверить. Если увидите что-то где-то, не разжигайте пожалуйста более, можно скидывать ссылку и мы будем просить чистить. Фух. Вопрос с депортацией закрыт. Это было крышесносно. Спасибо вам за поддержку! Она необъяснимо мощно обрушилась на нас и поддержала в этом внезапном для нас противостоянии. Всем мир🙏🏻.