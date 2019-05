Последний выпуск Юрия Дудя привел к угрозе депортации

Я хотел бы вчера стоять, как эта девочка, прикрыть улыбающийся рот руками и попытаться прочувствовать, что же со мной и вокруг происходит. Происходит чудо! Со мной, с моей семьёй; чудеса происходят для пацанчиков. Ведь уже завтра я поеду на поиски нашего клубного автобуса. А ещё трое (кто-то их уже знает): Фреди, Байи и Питер идут в школу с 13-го мая. Все это уже космический результат. Однако прочувствовать не удалось - был слишком эмоциональный день, а потом ещё бессонная ночь. Поэтому все слова благодарности я буду говорить и говорить ещё позже. А про ночь расскажу сейчас, потому что хочу зачехлить все топоры фейсбучных и инстаграмных войн. Я отдаю себе отчёт, что рядом с экшн-людьми и теми, кто поддерживает добрым словом есть те, кто хейтит. Однако один такой хейт перешёл невидимые границы дозволенного, и в наш адрес посыпались угрозы. Причём от довольно уважаемого и влиятельного человека в Замбии. Мы попытались себя защитить и выложили в сеть запись нашего разговора и его сообщения. А он написал пост в фб со своим категоричным мнением обо мне. И вот тут всё началось. Люди, защищающие нас стали оскорблять его, его семью, и даже на расисткой почве. (Я это не приемлю ни в какой форме, даже для защиты меня самого). А его аудитория стала решать, как же поступить со мной и моей семьёй тут в Лусаке. Депортация - безобидный вариант. А тюрьма или неприкрытые угрозы - те, что лишили меня сна. Однако утром всё же нам удалось поговорить. Мы согласились в том, что у нас полярные мнения о фильме, и это нормально. Они не приемлют наши позиции, мы - их. Но от публичных угроз никому точно лучше не будет. Поэтому, после обоюдного включения голов, у нас мир, дружба, жвачка!

