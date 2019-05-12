Неужели это в Риге? Невероятно роскошные костюмы фестиваля "Майский Граф 2019"

Давным-давно, в Средневековье, Братья Черноголовые вместе с братьями Большой Гильдии турнирами выбирали лучшего защитника Риги - Майского Графа. В честь этого события рижане устраивали праздник, с танцами и угощением. Этот праздник - символ весны, любви и доблести. Он объединял людей самых разных сословий и наций.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

540 лет назад, в 1477 году между Братством Черноголовых и Большой Гильдией было заключено соглашение, что за титул Майского Графа могут сражаться братья Большой Гильдии.

Эту дату организаторы праздника и считают датой официального начала традиции Майского Графа в Риге!

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Сегодня праздник Майского Графа развивается и растет вместе с Ригой. Это яркий Рижский весенний карнавал, в котором смешиваются все эпохи жизни города, нации и культуры, ведь Рига - это Ганзейский город, всегда приветливо встречавший самых разных людей.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В течение всего дня гости праздника могли любоваться красочными костюмами участников, рыцарскими турнирами для взрослых и детей, средневековыми аттракционами и играми, ярмаркой, файр-фестом, клоунами и пантомимами, а также танцевальной программой на сцене.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Смотрите, какой красавчик посетил праздник!

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET