Вс, 12.05.2019
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Неужели это в Риге? Невероятно роскошные костюмы фестиваля "Майский Граф 2019"

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ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В субботу, 11 мая, на Ратушной площади в Риге прошел международный мультикультурный фестиваль-карнавал "Майский Граф 2019" - весенний праздник для всей семьи, объединяющий прошлое и настоящее. Предлагаем фоторепортаж TVNET, как это было! 

Давным-давно, в Средневековье, Братья Черноголовые вместе с братьями Большой Гильдии турнирами выбирали лучшего защитника Риги - Майского Графа. В честь этого события рижане устраивали праздник, с танцами и угощением. Этот праздник - символ весны, любви и доблести. Он объединял людей самых разных сословий и наций. 

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

540 лет назад, в 1477 году между Братством Черноголовых и Большой Гильдией было заключено соглашение, что за титул Майского Графа могут сражаться братья Большой Гильдии.

Эту дату организаторы праздника и считают датой официального начала традиции Майского Графа в Риге!

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Сегодня праздник Майского Графа развивается и растет вместе с Ригой. Это яркий Рижский весенний карнавал, в котором смешиваются все эпохи жизни города, нации и культуры, ведь Рига - это Ганзейский город, всегда приветливо встречавший самых разных людей. 

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В течение всего дня гости праздника могли любоваться красочными костюмами участников, рыцарскими турнирами для взрослых и детей, средневековыми аттракционами и играми, ярмаркой, файр-фестом, клоунами и пантомимами, а также танцевальной программой на сцене. 

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Смотрите, какой красавчик посетил праздник!

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Галерея: Рижский весенний карнавал "Майский Граф" 

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