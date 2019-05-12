Неужели это в Риге? Невероятно роскошные костюмы фестиваля "Майский Граф 2019"

В субботу, 11 мая, на Ратушной площади в Риге прошел международный мультикультурный фестиваль-карнавал "Майский Граф 2019" - весенний праздник для всей семьи, объединяющий прошлое и настоящее. Предлагаем фоторепортаж TVNET, как это было!
Давным-давно, в Средневековье, Братья Черноголовые вместе с братьями Большой Гильдии турнирами выбирали лучшего защитника Риги - Майского Графа. В честь этого события рижане устраивали праздник, с танцами и угощением. Этот праздник - символ весны, любви и доблести. Он объединял людей самых разных сословий и наций.
540 лет назад, в 1477 году между Братством Черноголовых и Большой Гильдией было заключено соглашение, что за титул Майского Графа могут сражаться братья Большой Гильдии.
Эту дату организаторы праздника и считают датой официального начала традиции Майского Графа в Риге!
Сегодня праздник Майского Графа развивается и растет вместе с Ригой. Это яркий Рижский весенний карнавал, в котором смешиваются все эпохи жизни города, нации и культуры, ведь Рига - это Ганзейский город, всегда приветливо встречавший самых разных людей.
В течение всего дня гости праздника могли любоваться красочными костюмами участников, рыцарскими турнирами для взрослых и детей, средневековыми аттракционами и играми, ярмаркой, файр-фестом, клоунами и пантомимами, а также танцевальной программой на сцене.
Смотрите, какой красавчик посетил праздник!
Галерея: Рижский весенний карнавал "Майский Граф"