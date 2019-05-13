Бесполезный перекус, или 3 продукта, которые не насыщают

Свежевыжатые соки. Американский диетолог Джанел Фанк утверждает, что пить свежевыжатые соки - это не самая полезная на свете привычка. В таких соках очень мало клетчатки, но много природных сахаров, и их питье практически сразу увеличивает концентрацию глюкозы в крови.

В ответ на этот рост организм вырабатывает инсулин, который понижает неестественно высокий уровень сахара. В результате человек чувствует усталость и обострение голода.

Обезжиренные молочные продукты. Диетолог Лиза Хаим заявила, что йогурт или творог, лишенные жира, содержат в себе добавки, улучшающие вкус. Нередко они насыщены заменителями сахара, которые негативно влияют на метаболические процессы в организме.

Кроме того, йогурты и творог не требуют такого пережевывания, как твердые продукты - без этого действия организм гораздо хуже чувствует насыщение.

Яичный белок. Многие сторонники ЗОЖ при употреблении яиц избегают есть желтки. Между тем диетолог Кейлин Сен-Джон отмечает: омлеты, приготовленные только из яичных белков, не обеспечивают длительного насыщения. По словам эксперта,

хотя яичный белок и является прекрасным продуктом, основной запас важных для ощущения чувства сытости минералов, полезных жиров и витаминов в яйце сконцентрирован именно в желтке.