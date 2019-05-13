Коррупция в Рижской думе: главное за сегодня

Утром в понедельник Госконтроль опубликовал сообщение по итогам ревизии. Выяснилось, что Рижское самоуправление три года через свои общества и фонды бесхозяйственно израсходовало более 20 млн евро денег рижан. Основное внимание ревизоры обратили на две организации - RTAB и Riga.lv.

В помещениях RTAB уже с самого утра находились сотрудники KNAB. После проведения процессуальных работ была задержана руководитель RTAB Вита Ермоловича.

Другого члена правления - Гунтарса Гринвалдса сотрудники бюро не задержали, а третий член правления, депутат от партии "Согласие" Максим Толстой в данный момент находится в командировке в России.

После полудня на созванной пресс-конференции и.о. мэра Риги Олег Буров рассказал журналистам, что о деятельности KNAB в RTAB и Рижской думе узнал из СМИ.

(Комментарий Олега Бурова о сообщении Госконтроля)

Отвечая на вопросы о сообщении Госконтроля по итогам ревизии, Буров сказал, что заключение от Госконтроля было получено и ответ будет готов до конца этого года.

"О заключении Госконтроля могу сказать кратко - проинформирован, согласовали срок, когда мы огласим свое мнение. Это до конца этого года", - сказал Буров.

Он пояснил, что вопрос о том, ликвидировать ли Riga.lv будет принят во время подготовки бюджета следующего года, а именно - в октябре.

В сообщении Госконтроля также указано, что в обществах самоуправления, возможно, были фиктивные работники. Комментируя эти выводы Госконтроля, Буров призвал говорить о фактах, а не о догадках.

"Если мы говорим о фиктивных работниках, то в сообщении Госконтроля есть слово "возможно". У нас не было никакой информации о том, что это может быть. Если это будет доказано, обещаю действовать соответственно", - заключил политик.

Говоря о пользе информативного портала Riga.lv, второй вице-мэр Риги Вадим Баранник на пресс-конференции упомянул, что портал посещали около 3,7 миллионов пользователей. Позже, отвечая на вопрос TVNET о количестве посетителей,

представитель Riga.lv Александр Шунин уточнил, что 3,7 миллионов - количество посетителей портала за все время с момента его создания, а именно, за три года.

(Александр Шунин, представитель Riga.lv )

На вопрос сколько пользователей посещали портал в месяц Шунин не смог ответить, однако пообещал отправить данные позже.

Как сообщалось, в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем.

Уголовно-процессуальные действия были сегодня проведены также в Германии, Швеции и Испании.