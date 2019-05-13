KNAB задержало руководителя RTAB Ермоловичу

Ермоловича вместе с сотрудниками KNAB села в автомашину. В руках у представителей правоохранительных органов был черный мешок.

Видео: KNAB проводит обыски в RTAB

По закону, человек может быть задержан на 48 часов. Затем, если необходимо, принимается решение о мере пресечения. Самой суровой мерой пресечения является арест.

Второй член правления RTAB Гунтар Гринвалдс по-прежнему находится в офисе.

Как сообщалось, KNAB сегодня проводит в помещениях RTAB обыск в рамках уголовного процесса о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.

KNAB сообщает, что в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем. Уголовно-процессуальные действия были сегодня проведены также в Германии, Швеции и Испании.