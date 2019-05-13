KNAB задержало руководителя RTAB Ермоловичу

Член правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Вита Ермоловича в понедельник вместе с одетыми в маски сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) покинула помещения RTAB, в которых сотрудники бюро уже несколько часов проводят обыск.
Ермоловича вместе с сотрудниками KNAB села в автомашину. В руках у представителей правоохранительных органов был черный мешок.
Видео: KNAB проводит обыски в RTAB
По закону, человек может быть задержан на 48 часов. Затем, если необходимо, принимается решение о мере пресечения. Самой суровой мерой пресечения является арест.
Второй член правления RTAB Гунтар Гринвалдс по-прежнему находится в офисе.
Как сообщалось, KNAB сегодня проводит в помещениях RTAB обыск в рамках уголовного процесса о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.
KNAB сообщает, что в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем. Уголовно-процессуальные действия были сегодня проведены также в Германии, Швеции и Испании.
В правлении RTAB работают Гунтар Гринвалдс, Вита Ермоловича и Максим Толстой ("Согласие"). В прошлом году оборот RTAB составил 6,17 млн евро, прибыль - 606,9 тыс. евро.