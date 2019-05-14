СМИ: Визиты правоохранительных органов в РД стали все чаще

За последние несколько месяцев визиты различных правоохранительных органов в Рижскую думу или связанные с ней предприятия и учреждения стали все чаще. Об этом писали газеты Diena, Latvijas Avize, Neatkariga.
В понедельник сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вновь побывали в думе, а также в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB).
Это произошло после того, как был обнародован отчет Госконтроля о законности и целесообразности дотаций, выделенных самоуправлением различным организациям и обществам, в частности, RTAB и Riga.lv.
KNAB также задержало председателя правления RTAB Виту Ермоловичу.
В думе обещают оценить целесообразность существования обоих обществ до конца года, но, если будут основания подозревать какие-либо незаконные действия, дума будет действовать немедленно. Госконтроль указал, что Рижское самоуправление через общества и фонды нецелесообразно израсходовало более 20 млн евро.