Вейонис станет первым экс-президентом, которому не предоставят государственную квартиру

Он пояснил, что причиной этого стали поправки к закону "Об обеспечении деятельности президента Латвии", принятые Сеймом в 2013 году.

Вместо государственной квартиры Вейонис и последующие экс-президенты будут получать увеличенную ежемесячную пенсию в размере 85% от заработной платы президента страны. Если бывший президент займет пост министра или депутата, он будет лишен этой пенсии.

Кроме того, Вейонис и другие экс-президенты получат в пользование автомобиль, стоимость покупки или аренды которого не превышает двойной стоимости покупки или аренды авто, на которую имеет право государственное должностное лицо.

Руководитель канцелярии президента рассказал, что в прошлом году расходы на обеспечение жилплощади и транспорта экс-президентов Латвии составили 380 000 евро.

В целом расходы канцелярии президента за прошлый год составили 6,89 млн евро, что на 2 млн больше, чем планируется истратить в этом году.