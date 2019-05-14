Вт, 14.05.2019
Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех. Поэтому лжет. И главное - власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы ей это позволяем. Сергей Доренко, журналист
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • Вейонис станет первым экс-президентом, которому не предоставят государственную квартиру

Вейонис станет первым экс-президентом, которому не предоставят государственную квартиру

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Раймонд Вейонис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Раймондс Вейонис по окончании срока должностных полномочий станет первым экс-президентом, которому не будет предоставлена государственная квартира, сообщил глава канцелярии президента Арнис Салнайс.

Он пояснил, что причиной этого стали поправки к закону "Об обеспечении деятельности президента Латвии", принятые Сеймом в 2013 году.

Вместо государственной квартиры Вейонис и последующие экс-президенты будут получать увеличенную ежемесячную пенсию в размере 85% от заработной платы президента страны. Если бывший президент займет пост министра или депутата, он будет лишен этой пенсии.

Кроме того, Вейонис и другие экс-президенты получат в пользование автомобиль, стоимость покупки или аренды которого не превышает двойной стоимости покупки или аренды авто, на которую имеет право государственное должностное лицо.

Руководитель канцелярии президента рассказал, что в прошлом году расходы на обеспечение жилплощади и транспорта экс-президентов Латвии составили 380 000 евро.

В целом расходы канцелярии президента за прошлый год составили 6,89 млн евро, что на 2 млн больше, чем планируется истратить в этом году.

Салнайс объясняет увеличение расходов в прошлом году празднованием столетия Латвийской Республики и необходимостью оплачивать визиты президента страны, а также зарубежных делегаций, приуроченные к этой дате.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ