Парадокс: зарплата у моряков в тысячах, а работников не хватает

Быть моряком всегда было престижно: раньше это занятие позволяло путешествовать по миру и привозить домой вещи из-за границы, а в нынешние времена – это должность с окладом, которому позавидовал бы даже президент крупного предприятия. При этом спрос на хороших и достойных работников в этой сфере превышает предложение.
Благодаря гарантированному трудоустройству и достойной оплате труда профессия моряка становится все более популярной у латвийской молодежи.
В Латвии профессию моряка можно приобрести в Риге, в Мореходном училище в составе Латвийской морской академии, в которой на судоводителей и судовых механиков учится молодежь со всей Латвии. В школу принимают уже после 9-го класса.
"Продолжительность обучения в мореходке четыре года, в течение которых молодежь получает среднее профессиональное образование и приобретает одну из двух профессий – судоводитель на судах прибрежного судоходства до 3000 GT или судовой механик на судах с двигателем мощностью до 3000 kW.
Итак, обучаясь на протяжении четырех лет, воспитанники получают как среднее образование, так и профессиональное, которое состоит из 14 специализированных учебных предметов.
После выпуска молодые люди являются хорошо подготовленными механиками и штурманами, они способны работать практически на любом корабле в мире", - рассказывает директор Мореходного училища в составе Латвийской морской академии Эрвинс Рунгис.
Зарплата – до 12 000 ежемесячно
Истории о больших зарплатах моряков вовсе не выдумки. Теперь капитаны на судах в зависимости от их классификации зарабатывают даже до 12 000 долларов США в месяц, старшие механики – до 10 000 ежемесячно, говорит Э.Рунгис.
Разумеется, для того чтобы получать такую зарплату, необходим и соответствующий опыт. Сразу после выпуска молодые моряки получают от 3500 долларов в месяц. Но возможность заработка появляется уже во время учебы.
"Обязательная составляющая процесса обучения – практика, во время которой практиканты получают вознаграждение. За четырехлетнее обучение практику необходимо проходить дважды.
После 2-го курса возможна стажировка на Мальте, Кипре и в Испании в рамках программы Erasmus+. Для учеников это замечательная возможность приобрести первый опыт, связанный с выбранной профессией, ко всему прочему – это опыт в международной среде.
А после практики на 4-м курсе многие возвращаются домой на автомобилях, которые приобрели на заработанные деньги.
Бонус к хорошему заработку, что получают практиканты, условия на корабле наравне с профессиональными моряками – питание, индивидуальная каюта, рабочее снаряжение и форма. Поэтому все заработанное остается практикантам", - добавляет Э.Рунгис.
Ощущения в корабельном симуляторе – будто в море
Двигатели кораблей, навигационные системы, рулевая рубка – некоторые помещения в училище похожи на палубу корабля. Особенно впечатляют симуляторы управления кораблем, здесь вокруг экраны, штурвал и другие приборы управления кораблем, и все это создает обманчивое впечатление, что находитесь не в школе, а где-то в Рижскоv заливе.
"По сути, здесь все именно так, как на мостике корабля. Задав определенные параметры, вокруг на экранах видна картина, какую наблюдаем при выходе из Рижского пассажирского или любого другого порта. Можем также создать иллюзию качки и воспроизвести различные проблемные ситуации", - объясняет преподаватель Дмитрий Гореликов.
Моряки из Латвии высоко котируются
Молодые моряки из Латвии работают на кораблях по всему миру, и спрос на хороших специалистов очень высок.
"Сейчас особенно не хватает судовых механиков – за них идет нешуточная борьба. Штурманов больше, но и их не хватает также.
Моряков из Латвии очень ценят во всем мире, ведь они очень умные и трудолюбивые.
Мы также конкурентоспособны и в плане образования – в училище работают преподаватели, которые параллельно ходят в море и преподают, или же – они ходили в море, работали на кораблях, и поэтому они знают о последних достижениях и они делятся своим опытом", - рассказывает руководитель отдела судовой механики Арнис Крижус.
Среди учащихся и девушки
И пусть в коридорах училища встречаются в основном юноши, профессию моряка осваивают и представительницы прекрасного пола.
"Женщин-капитанов становится все больше. Для меня это профессия не в новинку, ведь в моей семье уже есть моряки", - рассказывает Элина, студентка 4-го курса по специальности "судоводитель", которая недавно вернулась с практики.
"В море мы были шесть месяцев. Побывали в Германии, в странах Южной Америки – в Эквадоре, Перу и Панаме – с ее внушительным судоходным каналом. У нас была возможность сойти на берег и немного осмотреть эти страны. После увиденного я полностью уверена в правильном выборе своей профессии", - говорит она.
Что потом?
После окончания училища есть два пути – поступить в Латвийскую Морскую академию или начать работать.
"Все больше и больше молодых людей предпочитают учиться в Мореходном училище, так как это шанс вовремя понять подходит ли выбранная профессия.
Во время обучения молодежь немного остепеняется – они уже ходили в море и приняли решение по поводу будущей карьеры. Поняли, нравится ли им море вообще. Это очень важно понять вовремя, а не тогда, когда учеба уже завершена.
Механики по своей специальности могут работать еще на суше, а вот судоводителям будет сложнее", - рассказывает директор.
Самостоятельность с первого дня
Поскольку большая часть учащихся в Мореходном училище жители регионов, им предоставляется возможность проживания в служебной гостинице. В комплексе также оборудован спортивный зал, помещения для учебы и отдыха, прачечная.
"С самых первых дней молодежь учится самостоятельности. Здесь присутствует все необходимое, но заботиться о себе приходится самим. Мы приучаем к дисциплине и порядку, что немаловажно для работы на корабле, например, форма всегда должна быть в порядке", - отмечает директор Э.Рунгис.
Ежегодно в Мореходное училище в составе Латвийской морской академии принимают немногим более 100 учащихся. Обучение бесплатное, лучшие ученики получают стипендию – до 150 евро в месяц. Поступление в школу на конкурсной основе, учитывается средний балл в аттестате. Также важный фактор – здоровье, необходимо пройти медкомиссию.
Отметим, если учеба в Мореходном училище кажется заманчивой идеей – 24 мая в помещении Мореходного училища в составе Латвийской морской академии – День открытых дверей. В этот день здесь можно будет встретиться с преподавателями и воспитанниками, которые расскажут об обучении!