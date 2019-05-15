Парадокс: зарплата у моряков в тысячах, а работников не хватает

Моряки из Латвии высоко котируются

Молодые моряки из Латвии работают на кораблях по всему миру, и спрос на хороших специалистов очень высок.

"Сейчас особенно не хватает судовых механиков – за них идет нешуточная борьба. Штурманов больше, но и их не хватает также.

Моряков из Латвии очень ценят во всем мире, ведь они очень умные и трудолюбивые.

Мы также конкурентоспособны и в плане образования – в училище работают преподаватели, которые параллельно ходят в море и преподают, или же – они ходили в море, работали на кораблях, и поэтому они знают о последних достижениях и они делятся своим опытом", - рассказывает руководитель отдела судовой механики Арнис Крижус.

Среди учащихся и девушки

И пусть в коридорах училища встречаются в основном юноши, профессию моряка осваивают и представительницы прекрасного пола.

"Женщин-капитанов становится все больше. Для меня это профессия не в новинку, ведь в моей семье уже есть моряки", - рассказывает Элина, студентка 4-го курса по специальности "судоводитель", которая недавно вернулась с практики.

"В море мы были шесть месяцев. Побывали в Германии, в странах Южной Америки – в Эквадоре, Перу и Панаме – с ее внушительным судоходным каналом. У нас была возможность сойти на берег и немного осмотреть эти страны. После увиденного я полностью уверена в правильном выборе своей профессии", - говорит она.

Что потом?

После окончания училища есть два пути – поступить в Латвийскую Морскую академию или начать работать.

"Все больше и больше молодых людей предпочитают учиться в Мореходном училище, так как это шанс вовремя понять подходит ли выбранная профессия.

Во время обучения молодежь немного остепеняется – они уже ходили в море и приняли решение по поводу будущей карьеры. Поняли, нравится ли им море вообще. Это очень важно понять вовремя, а не тогда, когда учеба уже завершена.

Механики по своей специальности могут работать еще на суше, а вот судоводителям будет сложнее", - рассказывает директор.

Самостоятельность с первого дня

Поскольку большая часть учащихся в Мореходном училище жители регионов, им предоставляется возможность проживания в служебной гостинице. В комплексе также оборудован спортивный зал, помещения для учебы и отдыха, прачечная.

"С самых первых дней молодежь учится самостоятельности. Здесь присутствует все необходимое, но заботиться о себе приходится самим. Мы приучаем к дисциплине и порядку, что немаловажно для работы на корабле, например, форма всегда должна быть в порядке", - отмечает директор Э.Рунгис.

Ежегодно в Мореходное училище в составе Латвийской морской академии принимают немногим более 100 учащихся. Обучение бесплатное, лучшие ученики получают стипендию – до 150 евро в месяц. Поступление в школу на конкурсной основе, учитывается средний балл в аттестате. Также важный фактор – здоровье, необходимо пройти медкомиссию.