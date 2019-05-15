Как подчинить себе мужчину по знаку Зодиака
У каждого мужчины есть слабые места, и если на них немного надавить, то... хоть веревки из него можно вить. Астрологи раскрывают "мужские секреты" по знаку Зодиака, а вы, девушки, берите на заметку и поьзуйтесь подсказкой.
Овен
К чему испытывает слабость представитель этого знака Зодиака, так это к вкусной еде.
Он готов душу продать, лишь бы насладиться вкусным блюдом. И чем изысканнее оно будет, тем быстрее получится его привязать к себе и подчинить в семейной жизни.
А там уж Овен легко будет поддаваться на манипуляции, зная, что за все свои действия получит в награду порцию вкусностей.
Телец
Мужчина-Телец проникнется доверием к женщине только тогда, когда поймет, что она является для него благодарным слушателем. Поэтому избраннице предствителя этого знака Зодиака нужно полностью превратиться в слух и внимать всем его рассказам. Но не расстраивайтесь -
это будет интересно и забавно, ведь Телец столько всего знает, что скучно точно не будет. А чтобы он окончательно оказался в ваших руках, нужно уметь поддерживать разговор.
Близнецы
В жизни представителей этого знака зодиакального круга все сопряжено с активной деятельностью. И чтобы женщине полностью подчинить себе Близнецов, ей нужно найти для себя увлечение и стать в нем профессионалом. Тогда мужчина точно не сможет жить без ее советов и будет всегда зависим от высказанного ею мнения.
Рак
Этот мужчина не равнодушен к сексуальным утехам, поэтому в руках женщины есть веский аргумент. И его нужно предъявлять лишь тогда, когда вы хотите что-то получить от мужчины.
При этом совершенно не важно, что это будет - действие или предмет. Если он все сделает по вашему желанию, то будет вознагражден сексом и любовью сполна.
Лев
Лев не терпит, когда его мнение не одобряют, а тем более - беспочвенно критикуют. И если женщина хочет подчинить себе мужчину, ей не надо пытаться ему противоречить и навязывать собственное видение чего-либо. Он должен чувствовать, что в его советах нуждаются. А кроме того, интересна его точка зрения.
Дева
Ничто так не заводит представителей этого знака, как удивление и новые сюрпризы. Поэтому женщине нужно стать для него непредсказуемой и баловать приятными сюрпризами.
Но не слишком переусердствуйте с неожиданностью, потому как у мужчины-Девы выработается привычка, и он не станет так радоваться новым ощущениям.
Весы
Этому мужчине постоянно в жизни не хватает постоянства и размеренности. Поэтому, чтобы его подчинить со всеми потрохами, уделяйте ему внимание и радуйте небольшими сюрпризами. И за все женские действия он отблагодарит по достоинству. А быть благодарным он точно умеет, поэтому женщине стоит рассчитывать на исполнение практически любого желания.
Скорпион
Это страстный и умелый партнер, поэтому одно лишь соблазнительное женское тело может его свести с ума. И чтобы подчинить представителя этого знака,
женщине нужно иметь красивую фигуру и сексуальный внешний вид. Тогда он точно будет в вашей власти и начнет исполнять все прихоти.
Но только с желаниями не перегните палку.
Стрелец
Стрельцу больше ничего в этой жизни не нужно, кроме как чувствовать себя постоянным победителем. И женщине нужно создать для него такие условия, чтобы он был на вершине успеха. Хотя для этого избраннице нужно запастись долей терпения и проявлять гибкость в тех обстоятельствах, где это необходимо. И тогда из Стрельца можно вить веревки любой длины.
Козерог
Это один из самых непробиваемых представителей. На первый взгляд, кажется, что никакой женщине не получится его подчинить себе. Ведь придется столкнуться с его упрямством и выслушать немало критики в свой адрес.
Но если мужчина влюблен в свою избранницу, то он готов на любые жертвы ради ее счастливого благополучия.
Хотя влюбить его в себя для женщины тоже является слишком большой проблемой.
Водолей
Равнодушность этого мужчины просто убивает наповал. Женщина может применять любые способы воздействия, но ни один из них не принесет нужного результата. И если только на мужчину накатит явная угроза, тогда он начнет шевелиться.
Пробудить представителя этого знака Зодиака к действию можно только тем, если женщина заведет очередного поклонника.
И то не факт, что такой мужчина бросится отвоевывать свою избранницу и станет подчиняться ей одной.
Рыбы
Мужчина этого знака просто обожает ласковые прикосновения женских рук. Поэтому если ей что-то от мужчины нужно, не бойтесь дотрагиваться до него или делать легкий массаж. Подобные движения смогут не только расположить мужчину к своей избраннице, но и заставят выполнить практически все ее пожелания. Но вот с каким желанием он потом начнет выполнять обещанное, история умалчивает.