Как подчинить себе мужчину по знаку Зодиака

Овен

К чему испытывает слабость представитель этого знака Зодиака, так это к вкусной еде.

Он готов душу продать, лишь бы насладиться вкусным блюдом. И чем изысканнее оно будет, тем быстрее получится его привязать к себе и подчинить в семейной жизни.

А там уж Овен легко будет поддаваться на манипуляции, зная, что за все свои действия получит в награду порцию вкусностей.

Телец

Мужчина-Телец проникнется доверием к женщине только тогда, когда поймет, что она является для него благодарным слушателем. Поэтому избраннице предствителя этого знака Зодиака нужно полностью превратиться в слух и внимать всем его рассказам. Но не расстраивайтесь -

это будет интересно и забавно, ведь Телец столько всего знает, что скучно точно не будет. А чтобы он окончательно оказался в ваших руках, нужно уметь поддерживать разговор.

Близнецы

В жизни представителей этого знака зодиакального круга все сопряжено с активной деятельностью. И чтобы женщине полностью подчинить себе Близнецов, ей нужно найти для себя увлечение и стать в нем профессионалом. Тогда мужчина точно не сможет жить без ее советов и будет всегда зависим от высказанного ею мнения.

Рак

Этот мужчина не равнодушен к сексуальным утехам, поэтому в руках женщины есть веский аргумент. И его нужно предъявлять лишь тогда, когда вы хотите что-то получить от мужчины.

При этом совершенно не важно, что это будет - действие или предмет. Если он все сделает по вашему желанию, то будет вознагражден сексом и любовью сполна.

Лев

Лев не терпит, когда его мнение не одобряют, а тем более - беспочвенно критикуют. И если женщина хочет подчинить себе мужчину, ей не надо пытаться ему противоречить и навязывать собственное видение чего-либо. Он должен чувствовать, что в его советах нуждаются. А кроме того, интересна его точка зрения.

Дева

Ничто так не заводит представителей этого знака, как удивление и новые сюрпризы. Поэтому женщине нужно стать для него непредсказуемой и баловать приятными сюрпризами.

Но не слишком переусердствуйте с неожиданностью, потому как у мужчины-Девы выработается привычка, и он не станет так радоваться новым ощущениям.

Весы

Этому мужчине постоянно в жизни не хватает постоянства и размеренности. Поэтому, чтобы его подчинить со всеми потрохами, уделяйте ему внимание и радуйте небольшими сюрпризами. И за все женские действия он отблагодарит по достоинству. А быть благодарным он точно умеет, поэтому женщине стоит рассчитывать на исполнение практически любого желания.

Скорпион

Это страстный и умелый партнер, поэтому одно лишь соблазнительное женское тело может его свести с ума. И чтобы подчинить представителя этого знака,