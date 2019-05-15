Рижская дума решила обновить разрушающиеся столичные парки

Осмотр парков и обобщение информации будут проведены с целью в будущем начать их обновление.

"Так же, как департамент имущества обследовал все школы и составил список с необходимыми улучшениями, мы исследуем парки. В некоторых парках необходимо обновить дорожки, в других нужно установить скамейки - эту информацию нужно обобщить и поочередно вносить улучшения", - подчеркнул исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров (ЧСР).

В ходе дискуссии о будущем парка Эспланады присутствующие договорились, что его необходимо только обновить, при этом существенно не меняя его внешний вид и не устанавливая новых объектов.

Представитель Управления национального культурного наследия Янис Асарис подчеркнул, что парк является охраняемой территорией, и самое важное - сохранить его существующие объекты.

В свою очередь руководитель Латвийского национального художественного музея Мара Лаце выразила мнение, что главная задача - разработать логичное зонирование парка, то есть понять, где будут места для отдыхающих, детей, скейтеров и так далее.

В собрании приняли участие активисты, подавшие идею о создании в парке отдельных объектов для скейтеров и других любителей экстремальных видов спорта. Представители самоуправления пообещали принять во внимание эту идею. Размещение таких объектов в парке поддержало и руководство художественного музея.

План обновления парка Эспланады планируется разработать к июлю.