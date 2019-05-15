Рижская дума решила обновить разрушающиеся столичные парки

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы до сентября проведет инвентаризацию всех парков города с целью определить их техническое состояние и необходимые улучшения, решили представители органов самоуправления на сегодняшнем собрании по поводу обновления парка Эспланады.
Осмотр парков и обобщение информации будут проведены с целью в будущем начать их обновление.
"Так же, как департамент имущества обследовал все школы и составил список с необходимыми улучшениями, мы исследуем парки. В некоторых парках необходимо обновить дорожки, в других нужно установить скамейки - эту информацию нужно обобщить и поочередно вносить улучшения", - подчеркнул исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров (ЧСР).
В ходе дискуссии о будущем парка Эспланады присутствующие договорились, что его необходимо только обновить, при этом существенно не меняя его внешний вид и не устанавливая новых объектов.
Представитель Управления национального культурного наследия Янис Асарис подчеркнул, что парк является охраняемой территорией, и самое важное - сохранить его существующие объекты.
В свою очередь руководитель Латвийского национального художественного музея Мара Лаце выразила мнение, что главная задача - разработать логичное зонирование парка, то есть понять, где будут места для отдыхающих, детей, скейтеров и так далее.
В собрании приняли участие активисты, подавшие идею о создании в парке отдельных объектов для скейтеров и других любителей экстремальных видов спорта. Представители самоуправления пообещали принять во внимание эту идею. Размещение таких объектов в парке поддержало и руководство художественного музея.
План обновления парка Эспланады планируется разработать к июлю.
Эспланада - парк площадью 8,75 га, расположившийся в центре Риги. В парке установлено множество памятников. Кроме того, на территории парка находятся Латвийский национальный художественный музей, Латвийская академия художеств и Кафедральный собор Рождества Христова. Проектированию парка положил начало архитектор Георг Куфальдт. Деревья, которые растут в парке сегодня, были посажены примерно в 1950 году.