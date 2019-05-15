Полная чистка в отрасли сообщения. Линкайтс обратился во все органы

Министр сообщения Талис Линкайтс подал в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Бюро по надзору за закупками (IUB) и Совет по конкуренции (СК) информацию о различных возможных нарушениях на предприятиях отрасли. Об этом он сообщил в среду, 15 мая, на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии.