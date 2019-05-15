Полная чистка в отрасли сообщения. Линкайтс обратился во все органы

Министр сообщения Талис Линкайтс подал в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Бюро по надзору за закупками (IUB) и Совет по конкуренции (СК) информацию о различных возможных нарушениях на предприятиях отрасли. Об этом он сообщил в среду, 15 мая, на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии.
На заседании комиссии Линкайтс рассказал о приоритетах Минсообщения в 2020 году и среднесрочного госбюджета.
"Мы с первого дня изучаем на всех предприятиях Минсообщения систему закупок, прозрачность, крупные проекты, все проблемные ситуации, судебные процессы и т. п., и как только накапливается критическая масса информации, выступаем с публичными заявлениями", - сказал он.
Как сообщалось, Линкайтс выразил недоверие председателю правления ГАО Latvijas dzelzceļš Эдвину Берзиньшу и двум членам правления - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложит совету компании отстранить их от занимаемых должностей.
KNAB сообщил, что получил информацию министра сообщения о возможных коррупционных сделках в LDz.