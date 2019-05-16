Rīgas siltums не хватает средств: отменена проверка теплосетей

Как пояснил член правления Rīgas siltums Угис Осис, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) все еще не утвердила поданный предприятием проект тарифов на теплоэнергию, а в результате гидравлической проверки могут быть обнаружены повреждения теплосетей, для устранения которых понадобятся дополнительные финансовые средства. Они будут доступны предприятию только после утверждения новых тарифов.