Чт, 16.05.2019
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Rīgas siltums не хватает средств: отменена проверка теплосетей

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Теплоцентраль "Зиепниеккалнс" предприятия Rīgas siltums

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за нехватки средств Rīgas siltums отменило запланированную на 24 мая гидравлическую проверку теплосетей в правобережной части Риги, сообщили агентству LETA на предприятии.

Как пояснил член правления Rīgas siltums Угис Осис, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) все еще не утвердила поданный предприятием проект тарифов на теплоэнергию, а в результате гидравлической проверки могут быть обнаружены повреждения теплосетей, для устранения которых понадобятся дополнительные финансовые средства. Они будут доступны предприятию только после утверждения новых тарифов.

Rīgas siltums может провести гидравлическую проверку теплосетей в правобережной части Риги в конце сезона ремонтных работ, хотя лучше было бы сделать это в начале лета, чтобы своевременно устранить все выявленные повреждения, отметил Осис.

Как сообщалось, Rīgas siltums планирует в следующем отопительном сезоне повысить тарифы на тепло примерно на 12%.

Проект тарифов подан в КРОУ.

Действующие тарифы Rīgas siltums не менялись с июня 2013 года.

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