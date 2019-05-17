В операции по разминированию в Балтийском море обнаружено восемь мин

Как сообщило Министерство обороны Литвы, 6 мая в исключительной экономической зоне Литвы была обнаружена и успешно уничтожена якорная морская мина времен Первой мировой войны.

Взрывное устройство, находившееся в 13 морских милях от Клайпеды, обнаружило и обезвредило бельгийское военное судно Bellis.

Самую близкую к Клайпедскому порту мину обнаружил литовский минный тральщик M54 Kursis.

Мина времен Второй мировой войны была обнаружена всего в двух морских милях от порта.

В этом году больше всего мин обнаружил бельгийский Bellis - три.

Участвующие в операции военные суда при сканировании дна Балтийского моря обнаруживают различные загрязняющие объекты: холодильники, бойлеры, прочий мусор.

В операции Atvira dvasia, которая проводилась в Литве после двухлетнего перерыва, приняли участие 14 судов из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Для поиска мин были привлечены и два дрона.

В этом году операцией руководили Военно-морские силы Литвы, было проверено более 200 кв. км морского дна.

Во время Первой мировой войны в море было заложено около 55 тыс. морских мин и 7,5 тыс. различных препятствий, во время Второй - почти 95 тыс. морских мин и почти 16 тыс. различных препятствий.