Пт, 17.05.2019
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Полиция разыскивает без вести пропавшую Солвейгу Зале 2003 года рождения

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ФОТО: Facebook/Valsts Policija

Госполиция разыскивает без вести пропавшую 2003 года рождения. 15 мая девушка около 8:40 вышла из дома в Виесите и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Девочка, возможно, находится в Риге. 

Приметы: рост 165-170 см, телосложение худощавое, длинные светло-коричневые волосы, голубые глаза. 

Была одета в куртку песочного цвета, серые штаны, черную обувь. С собой была сумка синего цвета.

Если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов  63006200, 63004202, 65202609, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.

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