Полиция разыскивает без вести пропавшую Солвейгу Зале 2003 года рождения

Была одета в куртку песочного цвета, серые штаны, черную обувь. С собой была сумка синего цвета.

Если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов 63006200, 63004202, 65202609, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.