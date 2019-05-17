Полиция разыскивает без вести пропавшую Солвейгу Зале 2003 года рождения

Госполиция разыскивает без вести пропавшую 2003 года рождения. 15 мая девушка около 8:40 вышла из дома в Виесите и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.
Девочка, возможно, находится в Риге.
Приметы: рост 165-170 см, телосложение худощавое, длинные светло-коричневые волосы, голубые глаза.
Была одета в куртку песочного цвета, серые штаны, черную обувь. С собой была сумка синего цвета.
Если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов 63006200, 63004202, 65202609, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.