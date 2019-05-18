Сб, 18.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Дочь Александра Серова тайно вышла замуж. Артист на свадьбу не приехал
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мишель Серова

ФОТО: https://www.instagram.com/mishel_serova/

Дочь советского и российского артиста Александра Серова Мишель тайно вышла замуж за своего молодого человека по имени Роман. Девушка признается, что папа сначала даже и не предполагал, что отношения молодых людей приведут к свадьбе. Ведь с момента из знакомства до бракосочетания прошел всего год. Об этом Мишель рассказала на программе "Пусть говорят".

Имя исполнителя Александра Серова регулярно фигурирует в скандальных историях светской хроники. Он и его семья часто становятся героями многочисленных ток-шоу.

Мишель решила рассказать, как так вышло, что она тайно вышла замуж и папа не приехал на свадьбу. 

Бывшая супруга Серова Елена объяснила, что певец не пришел, потому что он просто сам не захотел. Но он активно принимал участие в подготовке торжества.

Она подчеркивает, что сейчас ссоры между бывшими супругами в прошлом и они начали общаться. 

Тем не менее планируется провести праздничный банкет, просто он запланирован позднее, чем произошла регистрация.

ФОТО: скриншот видео

Сама Мишель объяснила, что папу они с женихом приглашали и он был прекрасно осведомлен. 

"Я папу пригласила. Он меня увидел в платье и Романа в костюме. Всех нас расцеловал. Подготовил нам машины. Дал нам людей... Я так поняла, что для него это был такой трогательный момент, что у него был страх нам все это показать... Бы видели, что творилось с мамой... Папа меня отправил с Ромой сам, в абсолютно хорошем настроении", - рассказала она.

Девушка рассказала, что свадьба разделена на два дня. Один день - это роспись, а второй само торжество в банкетном зале. 

Позднее в студии шоу появился сам Александр Серов. 


"Были дела... Не надо делать культ из свадьбы... Я не понимаю такое отношение", - сказал артист. 

Серов объяснил. что он не мог бросить свои важные дела. Он попросил молодоженов пойти ему на встречу и они согласились. 

Мишель подчеркнула, что все довольны и счастливы, а исполнитель указал, что он не боялся, что окажется в центре внимания из-за скандалов. 

ФОТО: скриншот видео

В студии также появилась бывшая рижанка - певица Stacy. Она рассказала, что Александр Николаевич не пришел, потому что нервничал за дочь, переживал и боялся. 

 Стоит отметить, что лицо своего супруга Мишель Серова так и не показала. Девушка решила сохранить свое счастье в тайне. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ