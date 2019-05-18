Дочь Александра Серова тайно вышла замуж. Артист на свадьбу не приехал

Имя исполнителя Александра Серова регулярно фигурирует в скандальных историях светской хроники. Он и его семья часто становятся героями многочисленных ток-шоу.

Мишель решила рассказать, как так вышло, что она тайно вышла замуж и папа не приехал на свадьбу.

Бывшая супруга Серова Елена объяснила, что певец не пришел, потому что он просто сам не захотел. Но он активно принимал участие в подготовке торжества.

Она подчеркивает, что сейчас ссоры между бывшими супругами в прошлом и они начали общаться.

Тем не менее планируется провести праздничный банкет, просто он запланирован позднее, чем произошла регистрация.

ФОТО: скриншот видео

Сама Мишель объяснила, что папу они с женихом приглашали и он был прекрасно осведомлен.

"Я папу пригласила. Он меня увидел в платье и Романа в костюме. Всех нас расцеловал. Подготовил нам машины. Дал нам людей... Я так поняла, что для него это был такой трогательный момент, что у него был страх нам все это показать... Бы видели, что творилось с мамой... Папа меня отправил с Ромой сам, в абсолютно хорошем настроении", - рассказала она.

Девушка рассказала, что свадьба разделена на два дня. Один день - это роспись, а второй само торжество в банкетном зале.

Позднее в студии шоу появился сам Александр Серов.



"Были дела... Не надо делать культ из свадьбы... Я не понимаю такое отношение", - сказал артист.

Серов объяснил. что он не мог бросить свои важные дела. Он попросил молодоженов пойти ему на встречу и они согласились.

Мишель подчеркнула, что все довольны и счастливы, а исполнитель указал, что он не боялся, что окажется в центре внимания из-за скандалов.

ФОТО: скриншот видео

В студии также появилась бывшая рижанка - певица Stacy. Она рассказала, что Александр Николаевич не пришел, потому что нервничал за дочь, переживал и боялся.