Пт, 8.03.2019
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Куда пропала рижанка Stacy, некогда покорившая хит-парады и "Новую волну"?
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Stacy (Анастасия Ивка)

ФОТО: https://www.instagram.com/stacyofficialsi/

История этой рижской девушки немного похожа на сказку. В 16 лет Stacy (наст. имя - Анастасия Ивка) стала одной из самых узнаваемых артистов стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов. 

Анастасия росла в самой обыкновенной семье, со средним достатком. Звезд с неба не хватала. Но девочка всегда была упорной и работоспособной. 

"Меня заметили представители финской продюсерской компании Amber Production. Когда мне было 14 лет, подписали со мной контракт.

Они создали проект Stacy и начали его раскрутку. Благодаря вере продюсеров в меня, в мой талант, а также благодаря моему собственному желанию и уверенности в себе сейчас существует Stacy", - признавалась певица в интервью 2011 года. 

Композиция "Why-Магистраль" стала новой версией одноименной песни некогда популярной шведской исполнительницы Pandora. 

"Сначала я не могла вспомнить, кто такая Pandora, все-таки я была еще совсем маленькой, когда эта певица возглавляла все мировые чарты и давала концерты по всему свету.

Но когда я услышала песню Why, я сразу поняла, что мне улыбнулась удача!", - рассказывала Анастасия.

Композиция "Why-Магистраль" родилась от соединения песни Why и трека "Магистраль" группы "Орбита".

Продюсер Яакко Саловаара (участник известной группы Boomfunk MC's) выбрали именно Stacy для исполнения русской партии. После этого и начался тяжелый путь в мир шоу-бизнеса. 

В 2010 году Stacy выступила на конкурсе "Новая волна", который тогда проходил в Юрмале. Но артистка представляла не родную страну, а Финляндию. Хотя девушка не заняла призовых мест ее версия французской песни Je suis malade не могла не остаться в сердце слушателей. Сразу после окончания "Новой волны" кокетливая блондинка переехала в Москву.

И вот прошло 8 лет. Stacy по-прежнему сочиняет песни, дает концерты, появляется на телевидении и выступает на фестивалях. В феврале девушка выпустила новый хит - "Туфли", который исполнила на дне рождения певицы Ирины Дубцовой. 

За эти годы юная Анастасия превратилась в настоящую роковую красотку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убеждена, что каждый человек, наделённый внутренней силой, изначально обречён на не простой путь. Меня это не обошло... Если всю мою историю перевести на листы бумаги, получится несколько томов, в разных жанрах. Часть жизни мелодрама, позже боевик, драма, комедия и даже детектив. Триллер миновала! 😂💪🏼Так вот, каждая из этих эпизодов - борьба с самим собой, с клеветой, с плохими людьми, борьба за правду, битва за выживание, но все это невозможно было бы преодолеть, без любви к этому миру, близким и своей мечте! Я благодарна каждому моменту, каждому человеку, каждой минуте и, безусловно, себе. Да, себе! За то, что умею ждать, терпеть, прощать, умею любить, быть преданной, щитом для своих единомышленников, не теряя огня в своих глазах. К чему я это? Да просто все невозможное - возможно! И не важно, кто против вашей истории. Это ваш поток, ваша жизнь, ваш сценарий, и только вы решаете каким будет финал! Вот такая мотивация ❤️

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@crocusfitness #sportlife

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Кошечкой ❤️🙏🏻 @mishel_serova #пустьговорят

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flying to the business Trip 🤘🏻 My favorite #luisvuitton #bomber

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 сентября покажут ПЕРВУЮ ЧАСТЬ программы Андрея Малахова «Прямой Эфир» на телеканале «Россия1» с моим участием. Моя роль в истории Даши Друзьяк и Александра Серова (близкого друга моей семьи) косвенная. Но я не могла не защитить сторону Александра Николаевича и не побороться за правду! Девушка о которой шла речь, лгунья и как уже говорили СМИ настоящая-путана! Она оболгала честь народного артиста и впутала в эту история огромное количество невинных людей! Я участвую в дебатах Всю программу! Многие знают, что я и мои родители дружат с семьей Серовых много лет! И не помочь обществу разобраться в ситуации и добиться правды, я не могла! Было много провокаций, были и непредвиденные ситуации которых мы коснулись, все это вы увидите уже в программе. Этот эфир станет большим уроком как для таких же проституток как она, так же для всех кто планирует испортить жизнь известным людям, через ложь и клевету! А это друзья, уголовная ответственность... #прямойэфир #малахов #россия1 #серов #stacy

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula1 Baku first day ❤️😘💪🏽 #formula1 #formula1baku2018 #stacy

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот тут буду говорить много и долго🙈 Этот человек всегда на помощь, всегда поддержит, всегда будет рядом при чем в любом моем положении. И споёт, что угодно - со мной 😂🤘🏻 потому, что у нас много лет взаимная 💕любовь! И тут мы отличились, потому, что сделали кавер в присутствии автора Лены Стюф. «Я тебе не верю» от души и так четко я могла спеть только с @arsenyborodin 😍☝🏻Наша семья от души и сердца благодарит тебя за то, что ты такой какой ты есть) Спасибо #бородин #арсенийбородин #stacy #стюф #дробыш благодарю отдельно за фото @inessa_grushko

Публикация от Stacy (@stacyofficialsi)

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