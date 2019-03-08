Куда пропала рижанка Stacy, некогда покорившая хит-парады и "Новую волну"?
История этой рижской девушки немного похожа на сказку. В 16 лет Stacy (наст. имя - Анастасия Ивка) стала одной из самых узнаваемых артистов стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов.
Анастасия росла в самой обыкновенной семье, со средним достатком. Звезд с неба не хватала. Но девочка всегда была упорной и работоспособной.
"Меня заметили представители финской продюсерской компании Amber Production. Когда мне было 14 лет, подписали со мной контракт.
Они создали проект Stacy и начали его раскрутку. Благодаря вере продюсеров в меня, в мой талант, а также благодаря моему собственному желанию и уверенности в себе сейчас существует Stacy", - признавалась певица в интервью 2011 года.
Композиция "Why-Магистраль" стала новой версией одноименной песни некогда популярной шведской исполнительницы Pandora.
"Сначала я не могла вспомнить, кто такая Pandora, все-таки я была еще совсем маленькой, когда эта певица возглавляла все мировые чарты и давала концерты по всему свету.
Но когда я услышала песню Why, я сразу поняла, что мне улыбнулась удача!", - рассказывала Анастасия.
Композиция "Why-Магистраль" родилась от соединения песни Why и трека "Магистраль" группы "Орбита".
Продюсер Яакко Саловаара (участник известной группы Boomfunk MC's) выбрали именно Stacy для исполнения русской партии. После этого и начался тяжелый путь в мир шоу-бизнеса.
В 2010 году Stacy выступила на конкурсе "Новая волна", который тогда проходил в Юрмале. Но артистка представляла не родную страну, а Финляндию. Хотя девушка не заняла призовых мест ее версия французской песни Je suis malade не могла не остаться в сердце слушателей. Сразу после окончания "Новой волны" кокетливая блондинка переехала в Москву.
И вот прошло 8 лет. Stacy по-прежнему сочиняет песни, дает концерты, появляется на телевидении и выступает на фестивалях. В феврале девушка выпустила новый хит - "Туфли", который исполнила на дне рождения певицы Ирины Дубцовой.
За эти годы юная Анастасия превратилась в настоящую роковую красотку.
Ребята, как дела? Объявляю конкурс на лучшее видео под песню «Туфли» 👍🏻 Ставим #stacyтуфли, отмечаем меня конечно, записываем крутое видео под трек. И 23 марта получаем крутой подарок лично от меня 🤘🏻@zharamusic Style: @diverseshop Foto: @olgafreedom.photography MakeUp: @_maslina_
@dubtsova_official ты космос! Свети, лети и будь счастлива. Люблююю❤️🙏🏻 Подарила - Туфли 👞 😂 и не ток 💋😂_________________________________________________ Мой супер загаррррр @startanpremium_msk И новинка от @maro.assyria 🥳🤪нашла путеводителя для моих волос 😮такая крутая!
Убеждена, что каждый человек, наделённый внутренней силой, изначально обречён на не простой путь. Меня это не обошло... Если всю мою историю перевести на листы бумаги, получится несколько томов, в разных жанрах. Часть жизни мелодрама, позже боевик, драма, комедия и даже детектив. Триллер миновала! 😂💪🏼Так вот, каждая из этих эпизодов - борьба с самим собой, с клеветой, с плохими людьми, борьба за правду, битва за выживание, но все это невозможно было бы преодолеть, без любви к этому миру, близким и своей мечте! Я благодарна каждому моменту, каждому человеку, каждой минуте и, безусловно, себе. Да, себе! За то, что умею ждать, терпеть, прощать, умею любить, быть преданной, щитом для своих единомышленников, не теряя огня в своих глазах. К чему я это? Да просто все невозможное - возможно! И не важно, кто против вашей истории. Это ваш поток, ваша жизнь, ваш сценарий, и только вы решаете каким будет финал! Вот такая мотивация ❤️
10 сентября покажут ПЕРВУЮ ЧАСТЬ программы Андрея Малахова «Прямой Эфир» на телеканале «Россия1» с моим участием. Моя роль в истории Даши Друзьяк и Александра Серова (близкого друга моей семьи) косвенная. Но я не могла не защитить сторону Александра Николаевича и не побороться за правду! Девушка о которой шла речь, лгунья и как уже говорили СМИ настоящая-путана! Она оболгала честь народного артиста и впутала в эту история огромное количество невинных людей! Я участвую в дебатах Всю программу! Многие знают, что я и мои родители дружат с семьей Серовых много лет! И не помочь обществу разобраться в ситуации и добиться правды, я не могла! Было много провокаций, были и непредвиденные ситуации которых мы коснулись, все это вы увидите уже в программе. Этот эфир станет большим уроком как для таких же проституток как она, так же для всех кто планирует испортить жизнь известным людям, через ложь и клевету! А это друзья, уголовная ответственность... #прямойэфир #малахов #россия1 #серов #stacy
А вот тут буду говорить много и долго🙈 Этот человек всегда на помощь, всегда поддержит, всегда будет рядом при чем в любом моем положении. И споёт, что угодно - со мной 😂🤘🏻 потому, что у нас много лет взаимная 💕любовь! И тут мы отличились, потому, что сделали кавер в присутствии автора Лены Стюф. «Я тебе не верю» от души и так четко я могла спеть только с @arsenyborodin 😍☝🏻Наша семья от души и сердца благодарит тебя за то, что ты такой какой ты есть) Спасибо #бородин #арсенийбородин #stacy #стюф #дробыш благодарю отдельно за фото @inessa_grushko
Заключительный день фестиваля "Новая Волна" лично благодарю Игоря Яковлевича Крутого за этот праздник и "АРС" за приглашение, прекрасный прием. Мне очень лестно, что вы не забываете. Что встретили так тепло. Благодарю! И до встречи в следующем году:) #Арс #НоваяВолна #stacy