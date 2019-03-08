Куда пропала рижанка Stacy, некогда покорившая хит-парады и "Новую волну"?

Анастасия росла в самой обыкновенной семье, со средним достатком. Звезд с неба не хватала. Но девочка всегда была упорной и работоспособной.

"Меня заметили представители финской продюсерской компании Amber Production. Когда мне было 14 лет, подписали со мной контракт.

Они создали проект Stacy и начали его раскрутку. Благодаря вере продюсеров в меня, в мой талант, а также благодаря моему собственному желанию и уверенности в себе сейчас существует Stacy", - признавалась певица в интервью 2011 года.

Композиция "Why-Магистраль" стала новой версией одноименной песни некогда популярной шведской исполнительницы Pandora.

"Сначала я не могла вспомнить, кто такая Pandora, все-таки я была еще совсем маленькой, когда эта певица возглавляла все мировые чарты и давала концерты по всему свету.

Но когда я услышала песню Why, я сразу поняла, что мне улыбнулась удача!", - рассказывала Анастасия.

Композиция "Why-Магистраль" родилась от соединения песни Why и трека "Магистраль" группы "Орбита".

Продюсер Яакко Саловаара (участник известной группы Boomfunk MC's) выбрали именно Stacy для исполнения русской партии. После этого и начался тяжелый путь в мир шоу-бизнеса.

В 2010 году Stacy выступила на конкурсе "Новая волна", который тогда проходил в Юрмале. Но артистка представляла не родную страну, а Финляндию. Хотя девушка не заняла призовых мест ее версия французской песни Je suis malade не могла не остаться в сердце слушателей. Сразу после окончания "Новой волны" кокетливая блондинка переехала в Москву.

И вот прошло 8 лет. Stacy по-прежнему сочиняет песни, дает концерты, появляется на телевидении и выступает на фестивалях. В феврале девушка выпустила новый хит - "Туфли", который исполнила на дне рождения певицы Ирины Дубцовой.