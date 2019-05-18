Сб, 18.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Кариньш отменил все дальнейшие заседания комитета Кабмина

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию об отмене заседаний комитета Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев пояснил, что многие вопросы, включаемые в повестку дня комитета правительства, были техническими.

Как отметил Сабаев, премьер в резолюции информировал министров о том, что такие вопросы должны рассматриваться на совещаниях госсекретарей.

Заседания комитета правительства обычно проходили по понедельникам. На них рассматривались вопросы перед тем, как принять их в правительстве.

Обычно это были вопросы, которые учреждения не полностью согласовали, а также те вопросы, по которым не было соглашения на совещании госсекретарей.

Последнее заседание комитета правительства состоялось 15 апреля.

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