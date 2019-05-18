Кариньш отменил все дальнейшие заседания комитета Кабмина

Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев пояснил, что многие вопросы, включаемые в повестку дня комитета правительства, были техническими.

Как отметил Сабаев, премьер в резолюции информировал министров о том, что такие вопросы должны рассматриваться на совещаниях госсекретарей.

Заседания комитета правительства обычно проходили по понедельникам. На них рассматривались вопросы перед тем, как принять их в правительстве.

Обычно это были вопросы, которые учреждения не полностью согласовали, а также те вопросы, по которым не было соглашения на совещании госсекретарей.