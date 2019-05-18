Вс, 19.05.2019
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В ЮАР незнакомец напал на Арнольда Шварценеггера
Видео

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Арнольд Шварценеггер.

ФОТО: Instagram / Instagram

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) в Йоханнесбурге во время спортивного фестиваля было совершено нападение на актера Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает The Independent.

Актера атаковали на фестивале Arnold classic Africa, куда его пригласили в качестве почетного гостя и судьи. Видеоролик с нападением был опубликован в соцсети Twitter.

Незнакомец ударил Шварценеггера ногой в спину, когда актер общался с фанатами и записывал видео на телефон. Мужчину сразу же задержали, а Шварценеггер продолжил работу на фестивале.

Позже он поблагодарил поклонников за беспокойство, отметив, что "здесь не о чем волноваться".

"Я подумал, что меня просто затолкали в толпе, что часто происходит. Я понял, что меня ударили, только посмотрев видео, как все вы", — написал Шварценеггер на своей странице в Twitter.

Актер подчеркнул добавил, что это происшествие не помешало ему продолжить трансляцию в Snapchat. 

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