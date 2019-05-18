В ЮАР незнакомец напал на Арнольда Шварценеггера
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) в Йоханнесбурге во время спортивного фестиваля было совершено нападение на актера Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает The Independent.
Актера атаковали на фестивале Arnold classic Africa, куда его пригласили в качестве почетного гостя и судьи. Видеоролик с нападением был опубликован в соцсети Twitter.
Apparently in South Africa they believe the Terminator is real! Arnold Schwarzenegger got DROP KICKED! pic.twitter.com/QJaUNG0wVl— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) May 18, 2019
Незнакомец ударил Шварценеггера ногой в спину, когда актер общался с фанатами и записывал видео на телефон. Мужчину сразу же задержали, а Шварценеггер продолжил работу на фестивале.
Позже он поблагодарил поклонников за беспокойство, отметив, что "здесь не о чем волноваться".
"Я подумал, что меня просто затолкали в толпе, что часто происходит. Я понял, что меня ударили, только посмотрев видео, как все вы", — написал Шварценеггер на своей странице в Twitter.
Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.— Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.
Актер подчеркнул добавил, что это происшествие не помешало ему продолжить трансляцию в Snapchat.