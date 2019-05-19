Во время Рижского марафона изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

19 мая с 7:30 до 17 часов будет закрыто движение транспорта по маршруту марафона Tet, включая Вантовый мост, ул. Кр.Валдемара, Островной мост, Кипсалу и ряд других улиц. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas satiksme.
Движение маршрутов 5, 7, 11, и Ретро трамваев будет изменено. Также движение поменяется у маршрутов 3, 9, 12, 14, 17, 19, 27 троллейбусов.
Изменения затронут также маршруты 206, 224, 241, 300, 316, 336 миниавтобусов.
Маршруты 57 автобуса, 1, 5 и 25 троллейбуса будут закрыты.
Во время проведения марафона, 19 мая, с 7:20 и до окончания марафона, пассажиры, которые приобрели и пользуются месячными билетами для проезда по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам, которые будут закрыты, смогут пользоваться ими на других автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, не регистрируя поездки.
С изменениями в организации движения транспорта можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.
Во время мероприятий 19 мая с 9:30 до 18 часов и 19 мая с 7:30 до 17 часов будет закрыто движение для велосипедов, велорикш, электромобилей и лошадиных повозок.
На маршруте марафона будут размещены барьеры безопасности.
В рамках Рижского марафона пройдет и чемпионат Латвии. Из местных спортсменов участвуют Елена Прокопчук, которая в Риге еще не бегала дистанцию 42,195 км, Карина Хелмане-Сороченкова и Валерий Жолнерович, а в полумарафоне стартуют Илона Мархеле и Янис Вишкерс.
Марафон проходит в Риге с 1991 года. Ранее он носил имя Nordea, в последние пять лет генеральным спонсором марафона является Lattelecom, который с 1 апреля переименован в Tet.
Прямая трансляция марафона будет идти по каналам 360 TV и Best4Sport TV.