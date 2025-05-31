Цитату канцлера Мерца увековечат на улицах Вильнюса

В начале мая этого года, выступая на церемонии открытия немецкой бригады в Вильнюсе, Мерц произнес: "Безопасность Литвы - это и наша безопасность. Защита Вильнюса - это защита Берлина".

"Эти слова канцлера Германии войдут в историю Литвы и всей Европы. Они выражают единство, ответственность и солидарность, основанные на общих ценностях. Эта фраза всегда будет напоминать и нам, и нашим союзникам о том, что свобода и безопасность - это наше общее обязательство, и о том, что у Литвы есть надежные союзники", - подчеркнул Бенкунскас в пятницу.

"В это неспокойное геополитическое время решение Германии разместить в Литве свою постоянную военную бригаду имеет огромное значение и заслуживает отдельного знака в памяти города", - добавил он.

Мэр предложил установить памятную доску в районе улицы Вокечю ("Немецкой улицы"), вероятно, на стене здания Ратуши, обращенной на улицу. Однако вопрос точного места еще обсуждается.

Инициативу в ближайшее время рассмотрит Комиссия по исторической памяти Вильнюса.