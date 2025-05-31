Цитату канцлера Мерца увековечат на улицах Вильнюса

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил установить в литовской столице мемориальную доску, на которой будет высечена цитата канцлера Германии Фридриха Мерца, недавно прозвучавшая по поводу безопасности Литвы.
В начале мая этого года, выступая на церемонии открытия немецкой бригады в Вильнюсе, Мерц произнес: "Безопасность Литвы - это и наша безопасность. Защита Вильнюса - это защита Берлина".
"Эти слова канцлера Германии войдут в историю Литвы и всей Европы. Они выражают единство, ответственность и солидарность, основанные на общих ценностях. Эта фраза всегда будет напоминать и нам, и нашим союзникам о том, что свобода и безопасность - это наше общее обязательство, и о том, что у Литвы есть надежные союзники", - подчеркнул Бенкунскас в пятницу.
"В это неспокойное геополитическое время решение Германии разместить в Литве свою постоянную военную бригаду имеет огромное значение и заслуживает отдельного знака в памяти города", - добавил он.
Мэр предложил установить памятную доску в районе улицы Вокечю ("Немецкой улицы"), вероятно, на стене здания Ратуши, обращенной на улицу. Однако вопрос точного места еще обсуждается.
Инициативу в ближайшее время рассмотрит Комиссия по исторической памяти Вильнюса.
В городской администрации отмечают, что прецеденты, когда заявления лидеров союзных государств увековечиваются в Вильнюсе, уже есть. Например, в 2002 году на здании Ратуши была открыта памятная доска со словами тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего: "Каждый, кто выбирает Литву своим врагом, становится также врагом Соединенных Штатов Америки".
Муниципалитет также сообщил, что в этом месяце подписан договор на сумму 5,88 млн евро с компанией KRS на реконструкцию улицы Вокечю, которая пройдет в ближайшие годы.
Работы начнутся уже в середине лета: на улице заменят мостовые покрытия и улучшат общественные пространства. Реконструкция пройдет поэтапно, начиная с перекрестка улиц Вокечю и Доминикону, и завершится к концу 2026 года.
Сотрудничество Вильнюса и Берлина в оборонной сфере активно развивается с 2017 года, когда Германия взяла на себя руководство многонациональным батальоном НАТО, размещенным в Литве.
В этом месяце Германия официально открыла в Литве подразделение своей 45-й бронетанковой бригады. Германия обязалась до конца 2027 года разместить в Литве военную бригаду численностью около 5000 военнослужащих. Первая штабная группа, ответственная за подготовку переезда основной части бригады в Литву, прибыла в Вильнюс в апреле 2024 года. Ожидается, что до конца текущего года количество военнослужащих немецкой бригады в Литве достигнет 500 человек.
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