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В чем прав Трамп насчет Китая

Грузовой контейнер с китайской продукцией

​Президент США Дональд Трамп предпочитает пошлины, что вызывает серьезную критику, и по веским причинам. Но диагноз, который Трамп поставил мировой торговой системе (а особенно ее влиянию на промышленность США), возможно, не так уж ошибочен. Проблема, скорее, в лечении: вместо бензопилы, которая, скорее всего, убьет пациента, ему следовало бы взять в руки скальпель.

Соглашение "Плаза", подписанное в 1985 году, когда США убедили остальных членов "большой пятерки" (Японию, Западную Германию, Францию и Великобританию) помочь ослабить доллар, привело к сокращению внешнеторгового дефицита США. Но эти успехи уменьшились в 1994 году, когда вступило в силу "Североамериканское соглашение о свободной торговле" (НАФТА), и полностью уничтожены после 2001 года, когда вступление Китая во Всемирную торговую организацию открыло шлюзы для китайских товаров, затопивших американский рынок.

В период с 2001 по 2021 годы соотношение американского промышленного экспорта к импорту упало с 65% до 45%, а доля Америки в мировой промышленной добавленной стоимости снизилась с 25% до 16%.

Итак, когда Трамп жалуется, что китайский экспорт способствовал упадку американской промышленности, он прав (как сокращение китайского импорта поможет сейчас оживить американскую промышленность - это совсем другой вопрос). Однако никто не заплатил за избыток китайских производственных мощностей более высокую цену, чем сам Китай.

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