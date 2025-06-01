В чем прав Трамп насчет Китая

Соглашение "Плаза", подписанное в 1985 году, когда США убедили остальных членов "большой пятерки" (Японию, Западную Германию, Францию и Великобританию) помочь ослабить доллар, привело к сокращению внешнеторгового дефицита США. Но эти успехи уменьшились в 1994 году, когда вступило в силу "Североамериканское соглашение о свободной торговле" (НАФТА), и полностью уничтожены после 2001 года, когда вступление Китая во Всемирную торговую организацию открыло шлюзы для китайских товаров, затопивших американский рынок.

В период с 2001 по 2021 годы соотношение американского промышленного экспорта к импорту упало с 65% до 45%, а доля Америки в мировой промышленной добавленной стоимости снизилась с 25% до 16%.