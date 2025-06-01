Видео В России с рельсов сошли два поезда - есть погибшие

Под Брянском в России обрушился мост, на котором находились автомобили, и с него сошел пассажирский поезд Москва - Климово. По предварительным данным, погибли семь человек и 66 получили ранения, сообщают Deutsche Welle и "Медуза".
"30 пострадавших, в том числе 2 ребенка, были доставлены в больницы Брянской области. Двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии", - заявил губернатор области Александр Богомаз.
A train has derailed while going over a bridge in Russia's Bryansk region. pic.twitter.com/ys9YPKThwj— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 31, 2025
По данным властей, в результате аварии погибли семь человек, еще 66 пострадали. Госпитализированы 47 человек, из них трое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию "Мираторга".
Четыре вагона и локомотив сошли с железной дороги Пильшино - Выгоничи около 22:44 по местному времени.
A car bridge collapse in Russia’s Bryansk region derailed a train, killing 7 and injuring 35.— Mediazona (@mediazona_en) June 1, 2025
Russia’s state railway initially blamed “illegal interference,” suggesting sabotage, but later edited its statement to remove the allegation pic.twitter.com/b6OSNopZPv
Сход пассажирского поезда произошел «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Позже пресс-служба отредактировала сообщение, удалив строчки о «незаконном вмешательстве».
Близкие к силовикам Telegram-каналы Baza, Mash, 112 и Shot сразу после происшествия сообщали, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор моста. Также появилась версия о том, что поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство.
Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области. ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, мост обрушился, когда по нему шел грузовой локомотив, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги. Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто. Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн.
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