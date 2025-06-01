Видео В России с рельсов сошли два поезда - есть погибшие

Близкие к силовикам Telegram-каналы Baza, Mash, 112 и Shot сразу после происшествия сообщали, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор моста. Также появилась версия о том, что поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство.

Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области. ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, мост обрушился, когда по нему шел грузовой локомотив, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги. Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто. Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн.