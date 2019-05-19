В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Киодо.
Совокупный возраст Масао и его супруги Мияко был около 210 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в августе прошлого года.
Masao Matsumoto, 108, and his wife Miyako, 100, of Japan, now hold the Guinness world record for being the world's oldest living couple, with a combined age over 208 years (Photos: Reuters) pic.twitter.com/OMt1U0Z5Bj— Travis (@travislylesnews) 4 сентября 2018 г.
Супруги узаконили свои отношения в 1937 году и на момент смерти мужчины находились в браке 81 год и 201 день, что стало безоговорочным рекордом. Ранее рекордсменами по длительности брака была пара из Великобритании Гурдрен и Карла Дольвен.
В браке у четы Мацумото появилось пять дочерей. Позднее у них появилось 13 внуков и 25 правнуков.
Официальная причина смерти пожилого японца - сердечная недостаточность.