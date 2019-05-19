Вс, 19.05.2019
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В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

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ФОТО: SCANPIX

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Киодо.

Совокупный возраст Масао и его супруги Мияко был около 210 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в августе прошлого года.

Супруги узаконили свои отношения в 1937 году и на момент смерти мужчины находились в браке 81 год и 201 день, что стало безоговорочным рекордом. Ранее рекордсменами по длительности брака была пара из Великобритании Гурдрен и Карла Дольвен.

В браке у четы Мацумото появилось пять дочерей. Позднее у них появилось 13 внуков и 25 правнуков.

Официальная причина смерти пожилого японца - сердечная недостаточность.

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