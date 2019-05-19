Рижский марафон: в больницы доставлены 20 участников

В большинстве случаев на самочувствие участников марафона повлияла жара. Люди перегрелись на солнце. А еще несколькими были получены легкие травмы во время бега.

В общей сложности в этом году медпомощь потребовалась меньшему количеству участников, чем в прошлые годы, когда в Риге в день проведения марафона погода была жарче. В этом году в Риге было солнечно, а температура воздуха не превысила +26 градусов.

Помимо этого, организаторы марафона позаботились о большом количестве питьевой воды и о поливочных душах на дистанции, что помогло многим участникам освежиться прямо во время бега и пробежать дистанцию полностью.

В эти выходные в мероприятиях Рижского марафона всего приняли участие 38 398 человек из 82 стран мира.

Марафон проходит в Риге с 1991 года. Ранее он носил имя Nordea, в последние пять лет генеральным спонсором марафона является Lattelecom, который с 1 апреля переименован в Tet.