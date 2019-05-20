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Еще одна королевская свадьба: Габриэлла Виндздор вышла замуж за экс-возлюбленного Пиппы Миддлтон
ФОТО

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ФОТО: AFP

Еще одна представительница королевской семьи - леди Габриэлла Виндздор - предстала на днях перед алтарем в часовне Святого Георгия в Виндзоре. 38-летняя Габриэлла Марина Александра Офелия Виндзор - двоюродная племянница королевы Елизаветы II - соединила свою судьбу с финансистом Томасом Кингстоном, который на три года ее старше.

На роскошной церемонии бракосочетания присутствовали не все члены королевской семьи -

не было герцогини Сассекской, которая, как известно, недавно стала мамой, а также принца Уильяма - он предпочел отправиться на финальный матч Кубка Англии.

Однако Ее Величество королева Великобритании Елизавета II почтила своим присутствием свадьбу племянницы. Не смогла пропустить это событие и младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа, с которой Кингстон, как сообщали СМИ, встречался в 2011 году, и после расставания они остались хорошими друзьями.

Смотрите фото!

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/Scanpix

ФОТО: Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/Scanpix

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