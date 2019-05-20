Пн, 20.05.2019
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Уличный эксгибиционизм: по Валмиере гулял абсолютно голый мужчина

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ФОТО: Ekrānuzņēmums/Facebook

Валмиерская муниципальная полиция получила информацию о том, что по улицам города прогуливался полностью голый мужчина, сообщила представитель Госполиции Зане Васкане.

Васкане рассказала порталу Apollo, что стражи порядка получили вызов в 11 часов на улицу Тербатес в Валмиере. Звонящие сообщили, что в сторону центра города идет абсолютно голый мужчина.

Полиция доставила правонарушителя в медицинское учреждений. На данный момент более подробная информация о случившемся не разглашается.

В соцсети Facebook пользователи опубликовали фото и видео с места происшествия.

Видео: Мужчина нагишом прогуливается по улицам Валмиеры

Video: Aleksis Gaina/Facebook.com 

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