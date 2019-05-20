Уличный эксгибиционизм: по Валмиере гулял абсолютно голый мужчина

Васкане рассказала порталу Apollo, что стражи порядка получили вызов в 11 часов на улицу Тербатес в Валмиере. Звонящие сообщили, что в сторону центра города идет абсолютно голый мужчина.

Полиция доставила правонарушителя в медицинское учреждений. На данный момент более подробная информация о случившемся не разглашается.

В соцсети Facebook пользователи опубликовали фото и видео с места происшествия.

Видео: Мужчина нагишом прогуливается по улицам Валмиеры