Уличный эксгибиционизм: по Валмиере гулял абсолютно голый мужчина

Валмиерская муниципальная полиция получила информацию о том, что по улицам города прогуливался полностью голый мужчина, сообщила представитель Госполиции Зане Васкане.
Васкане рассказала порталу Apollo, что стражи порядка получили вызов в 11 часов на улицу Тербатес в Валмиере. Звонящие сообщили, что в сторону центра города идет абсолютно голый мужчина.
Полиция доставила правонарушителя в медицинское учреждений. На данный момент более подробная информация о случившемся не разглашается.
В соцсети Facebook пользователи опубликовали фото и видео с места происшествия.
Видео: Мужчина нагишом прогуливается по улицам Валмиеры
Video: Aleksis Gaina/Facebook.com