Представителю спортклуба Babīte грозит 15 лет заключения за сексуальное насилие

Как сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции, в настоящее время уголовный процесс квалифицирован по статье Уголовного закона о сексуальном насилии, если оно повлекло за собой тяжкие последствия или было совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Согласно закону, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет и пробационным надзором на срок до 5 лет.

Не называя имени, в полиции подтвердили, что на данный момент в рамках уголовного процесса статус подозреваемого применен к одному человеку. В интересах следствия более подробных комментариев полиция не предоставляет.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, представитель спортивного клуба Babīte был задержан по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками.

В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.