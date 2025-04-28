Бомба, диван, самокат: самые необычные находки во время Большой толоки были сделаны в водоемах

Наибольшее количество мест уборки - 53 - было зарегистрировано на территории Курземского района Риги и Земгальского предместья, поэтому награду как самый активный координатор Большой толоки получит представительница этой территории Дана Надольска.

Самый необычный мусор на этот раз часто находили при очистке водоемов: неразорвавшаяся авиабомба в озере Талси, самокат, стекло, элементы арматуры, пластиковые санки и диван в озере Юглас, в Лиелупе под Елгавой - крупногабаритные стальные отходы; уже обычным делом стало находить во многих местах покрышки, некоторые предметы сантехники и мебели, а также бытовые отходы, сообщила Розенберга.

Организаторы Большой толоки отметили, что около половины зарегистрированных мест уборки были связаны с озеленением и другими работами на благо природы и общества. Во многих уголках Латвии были разбиты кустарниковые сады и цветники, установлены скворечники, приведены в порядок природные тропы и укреплены морские берега.

Во многих местах были организованы культурные субботники, активное участие принимали библиотеки: приводились в порядок места захоронения великих людей и культурные объекты.