Бомба, диван, самокат: самые необычные находки во время Большой толоки были сделаны в водоемах

В субботу, 26 апреля, в рамках акции "Большая толока" было очищено 1 500 мест по всей Латвии, а также в латышских диаспорах за рубежом. В уборке приняли участие более 100 тысяч добровольцев, сообщила представитель акции Айва Розенберга. Самой опасной находкой стала неразорвавшаяся авиабомба в озере Талси, которую обезвредили специалисты.
Наибольшее количество мест уборки - 53 - было зарегистрировано на территории Курземского района Риги и Земгальского предместья, поэтому награду как самый активный координатор Большой толоки получит представительница этой территории Дана Надольска.
Самый необычный мусор на этот раз часто находили при очистке водоемов: неразорвавшаяся авиабомба в озере Талси, самокат, стекло, элементы арматуры, пластиковые санки и диван в озере Юглас, в Лиелупе под Елгавой - крупногабаритные стальные отходы; уже обычным делом стало находить во многих местах покрышки, некоторые предметы сантехники и мебели, а также бытовые отходы, сообщила Розенберга.
Организаторы Большой толоки отметили, что около половины зарегистрированных мест уборки были связаны с озеленением и другими работами на благо природы и общества. Во многих уголках Латвии были разбиты кустарниковые сады и цветники, установлены скворечники, приведены в порядок природные тропы и укреплены морские берега.
Во многих местах были организованы культурные субботники, активное участие принимали библиотеки: приводились в порядок места захоронения великих людей и культурные объекты.
Розенберга сообщила, что в акции также активно участвовали детские сады, которые облагораживали свою территорию - дети и родители работали вместе, - а также школы. Министерство внутренних дел и несколько муниципалитетов сосредоточились на очистке подвалов в целях обеспечения гражданской безопасности. В некоторых местах в ходе субботников были отремонтированы и перекрашены автобусные остановки и установлены доски для местных объявлений.
В ответ на призыв Общества фестиваля песни и Большой толоки на уборку вышли многие хоры, фольклорные ансамбли, танцевальные коллективы, что поднимало настроение другим участникам.
В свою очередь Латвийский государственный радиотелевизионный центр отметил, что все более заметными становятся вызовы современной эпохи - цифровые отходы и их ликвидация в ходе индивидуальных цифровых субботников.
Уборки были запланированы и в общинах диаспоры, например, около 100 добровольцев собрались на латышской территории Straumēni в Великобритании, в Грузии латышская община убрала место захоронения ученого Роберта Купциса в Тбилиси, в Канаде была убрана территория Латвийской евангелическо-лютеранской церкви в Оттаве, молодежь программы "Erasmus+" из Латвии убиралась в Варшаве.
В мае толоки продолжатся в латышской общине в США. В этом году в Большой толоке приняли участие 12 иностранных посольств, а координировать их участие помогала посол Ирландии в Латвии Имер Фрил.
Розенберга сообщила, что Латвия примет участие и во Всемирной толоке 20 сентября, которая с прошлого года включена в календарь международных памятных дней ООН. Планируется уборка морских берегов, кампания "Деревья счастья" и другие добрые дела для природы и глобальной экосистемы.
Галерея: Большая толока - 2025
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