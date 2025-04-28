Власти Риги поддержали возвращение ночного общественного транспорта

Комитет по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы поддержал проект решения о введении ночного общественного транспорта в столице.
Планируется, что до 28 сентября ночной транспорт будет курсировать с полуночи до 4 часов утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
На обеспечение ночных рейсов предприятие Rīgas satiksme из бюджетной программы на непредвиденные расходы планируется выделить 100 тысяч евро.
Ночные рейсы планируется ввести на трех маршрутах - в Иманту, Юглу и Дрейлини.
Ранее сообщалось, что на платформе гражданских инициатив Manabalss.lv собрано более 10 тысяч подписей за восстановление работы ночного общественного транспорта в Риге.
В инициативе отмечалось, что до начала пандемии Covid-19 в Риге действовали ночные маршруты общественного транспорта, которые позволяли жителям перемещаться по городу в ночное время. Однако в связи с введенными ограничениями во время пандемии ночное сообщение было отменено.
В настоящее время общественный транспорт в Риге работает примерно с 6:00 до полуночи.
По словам автора инициативы, в целях экономии ресурсов ночные маршруты можно было бы запустить хотя бы по четвергам, пятницам и субботам - по самым востребованным направлениям, соединяющим центр Риги с крупнейшими районами города.
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