Власти Риги поддержали возвращение ночного общественного транспорта

Планируется, что до 28 сентября ночной транспорт будет курсировать с полуночи до 4 часов утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На обеспечение ночных рейсов предприятие Rīgas satiksme из бюджетной программы на непредвиденные расходы планируется выделить 100 тысяч евро.

Ночные рейсы планируется ввести на трех маршрутах - в Иманту, Юглу и Дрейлини.

Ранее сообщалось, что на платформе гражданских инициатив Manabalss.lv собрано более 10 тысяч подписей за восстановление работы ночного общественного транспорта в Риге.

В инициативе отмечалось, что до начала пандемии Covid-19 в Риге действовали ночные маршруты общественного транспорта, которые позволяли жителям перемещаться по городу в ночное время. Однако в связи с введенными ограничениями во время пандемии ночное сообщение было отменено.

В настоящее время общественный транспорт в Риге работает примерно с 6:00 до полуночи.

По словам автора инициативы, в целях экономии ресурсов ночные маршруты можно было бы запустить хотя бы по четвергам, пятницам и субботам - по самым востребованным направлениям, соединяющим центр Риги с крупнейшими районами города.