Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Личный опыт "Это сможет сделать почти каждый". Рижанин об экзамене на гражданство Латвии

Текст клятвы верности Латвийской Республике
Текст клятвы верности Латвийской Республике Фото: TVNET

"Пройдя весь путь от начала до конца, я осознал, каким был дураком, что не сделал это еще лет двадцать назад. Практически все, что я читал в соцсетях, оказалось ложью и попыткой оправдать собственное незнание латышского языка и нежелание знать что-либо о стране, в которой живешь", - говорит рижанин Виталий (имя изменено) о процессе натурализации, который завершил буквально только что.

TVNET+ побеседовал с мужчиной и выяснил все детали процесса сдачи экзамена на гражданство.

Виталию 40 лет, практически всю свою жизнь он прожил в Латвии, однако заявление на натурализацию подал лишь в прошлом году. По его словам, мысль о том, чтобы сдать на гражданство, возникла давно, но "руки не доходили" - отпугивала бюрократия, а также доступная в соцсетях информация от тех, кто не сдал или сдал не с первого раза.

"Окончательное решение я принял после 24 февраля 2022 года", - рассказывает Виталий.

Какое-то время у мужчины ушло на подготовку документов, и 18 апреля 2024 года он подал заявление. А дальше, по его словам, начались чудеса.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх