Первый рабочий день новой недели был богат новостями. На юге Европы произошли масштабные отключения электричества, Москва пообещала трехдневное прекращение огня в войне против Украины, а тренировки сборной Латвии по хоккею перед чемпионатом мира покинули несколько игроков. Об этих и других новостях понедельника, 28 апреля, читайте в традиционной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) указывают на несоблюдение ограничений расходов на оплату труда в сфере госуправления в министерствах и ожидают от правительства разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает агентство LETA.
Регион Пиренейского полуострова, где в понедельник, 28 апреля, произошли масштабные отключения электроэнергии, изолирован от общей континентальной европейской синхронной энергосистемы, сообщил агентству LETA член правления латвийского оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс.
Полиция ищет очевидцев стрельбы в Даугавпилсе, которая произошла в начале марта, сообщает Государственная полиция.
Основатель Lido Гунарс Кирсонс приобрел здание кафе Bella Bella в Межапарке, где планирует создать ресторан, инвестировав более миллиона евро, сообщил агентству LETA сам Кирсонс.
Семь хоккеистов мужской сборной Латвии по хоккею, которая готовится к чемпионату мира, не продолжат тренировки, сообщила в понедельник Латвийская федерация хоккея (LHF) в своем аккаунте в X.com.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 28 апреля, неожиданно объявил о трехдневном прекращении огня в войне России против Украины - с 8 по 10 мая.
Украинские военнослужащие продолжают активные оборонные мероприятия в Курской и Белгородской областях России, в воскресенье в Telegram подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".
Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашении о полезных ископаемых, которое должны подписать обе страны. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Гиганты индустрии быстрой моды повысили цены на свою продукцию в США перед введением новых пошлин - это ранний признак возможного влияния торговой войны на американских потребителей, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.
В музее Роттердама оставленный без присмотра ребенок поцарапал знаменитую картину Марка Ротко. Ее отправили на реставрацию, сообщает NL Times.
Интересное чтиво:
Что ж, мы уже познакомились с главными действующими лицами рижских выборов. Настало время почитать - а что же эти лица обещают? Какую Ригу они будут создавать в ближайшие четыре года?
Когда мы совместно с центром поддержки людей, затронутых ВИЧ и СПИДом DIA+LOGS, начинаем наш рейд по улицам Риги, наступает вечер буднего дня после Пасхи. Жители Риги толпами перебираются из офисов в спальные районы, а мы, вооруженные шприцами, презервативами и тестами на ВИЧ, идем на поиски тех, кто в этом нуждается. И их много. В прошлом году было роздано более миллиона шприцев.
Аарону нравилась Латвия. Он с женой-военной Меган прибыл из Канады прошлым летом в составе боевой группы усиленного присутствия НАТО. В октябре 2024 года Аарон отправился отдохнуть в один из клубов в Риге. Однако 13 октября он был найден мертвым. Как это возможно, если Аарону было всего 36 лет, он был молодым и сильным? У него была степень бакалавра по истории и философии, он регулярно гонял себя на силовых тренировках. Недоумевает и его отец Дэн Уайдман, который дал комментарий TVNET+, указав, что на латвийской стороне расследование идет слишком непонятно.
"Как вы думаете, что чувствовали динозавры в последнюю ночь перед падением астероида на Землю? Вероятно, они сидели и обсуждали обычные, повседневные вещи: "Знаешь, мне не нравится это мясо, может, нам стоит переехать в другое место?", или "Моя жена меня бесит", или "Мой муж сводит меня с ума". И тут вдруг - бум! - в Землю врезается астероид, и они даже не понимают, что с ними произошло. Мы сейчас являемся этими динозаврами. И я говорю это серьезно - изменения, которые искусственный интеллект принесет человеческому обществу, будут именно такими грандиозными", - сказал на прошлой неделе исследователь искусственного интеллекта (ИИ) Мо Гавдат, выступая на крупнейшем форуме Северных стран по маркетингу и технологиям NextM2025, лозунгом которого в этом году был "И что теперь?" (Now What?).
В конце прошлой недели - с 25 по 27 апреля - на Кипсале прошло крупнейшее автомобильное мероприятие в странах Балтии - выставка Auto 2025. Онлайн-журнал TVNET+ отправился туда, чтобы посмотреть, какие эксклюзивные автомобили представлены в разделе "Автоэкзотика".
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