Аарону нравилась Латвия. Он с женой-военной Меган прибыл из Канады прошлым летом в составе боевой группы усиленного присутствия НАТО. В октябре 2024 года Аарон отправился отдохнуть в один из клубов в Риге. Однако 13 октября он был найден мертвым. Как это возможно, если Аарону было всего 36 лет, он был молодым и сильным? У него была степень бакалавра по истории и философии, он регулярно гонял себя на силовых тренировках. Недоумевает и его отец Дэн Уайдман, который дал комментарий TVNET+, указав, что на латвийской стороне расследование идет слишком непонятно.

"Как вы думаете, что чувствовали динозавры в последнюю ночь перед падением астероида на Землю? Вероятно, они сидели и обсуждали обычные, повседневные вещи: "Знаешь, мне не нравится это мясо, может, нам стоит переехать в другое место?", или "Моя жена меня бесит", или "Мой муж сводит меня с ума". И тут вдруг - бум! - в Землю врезается астероид, и они даже не понимают, что с ними произошло. Мы сейчас являемся этими динозаврами. И я говорю это серьезно - изменения, которые искусственный интеллект принесет человеческому обществу, будут именно такими грандиозными", - сказал на прошлой неделе исследователь искусственного интеллекта (ИИ) Мо Гавдат, выступая на крупнейшем форуме Северных стран по маркетингу и технологиям NextM2025, лозунгом которого в этом году был "И что теперь?" (Now What?).