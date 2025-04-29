В Испании и Португалии отключилось электричество. Причина до сих пор не известна

Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.

Один из жителей испанского муниципалитета Валь-де-Ушо (в 30 км от Валенсии) рассказал Би-би-си, что сигнал его мобильного телефона не работал около двух часов, что, по его словам, было страшно, так как он пытался получить свежие новости о происходящем.

Теперь сигнал восстановился, и он, как и другие местные жители, воспользовался тем, что нет электричества, и пошел посидеть в кафе, за столиком на улице.

Французский оператор энергосистемы RTE сообщил, что помогает снабжать электричеством испанскую сеть.

В RTE заявили, что уже восстановили подачу 700 МВт для нужд Испании и увеличат объём помощи, как только энергосистема Пиренейского полуострова сможет принять больше.

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Вслед за отключениями в Испании и Португалии временно отключилось электричество на части Франции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на французского оператора электросетей RTE.