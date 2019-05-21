Pasažieru vilciens еще надеется заключить договор о поставках новых поездов до конца года

На просьбу прокомментировать заявление министра сообщения Талиса Линкайтса о том, что результаты закупки заставляют задуматься о ликвидации предприятия, Григулис призвал сохранять "спокойствие и хладнокровие".

"У нас есть договор заказа, который определяет, на основе чего мы работаем. Движение поездов не остановлено, мы работаем и продолжим работать. Сейчас мы объявили результаты и будем ждать решения БНЗ", - сказал руководитель ПВ.

По словам Григулиса, еще достаточно времени, чтобы заключить договор о поставках новых электропоездов. "Предыдущий опыт показывает, что, если есть жалоба, БНЗ рассматривает ее в течение двух месяцев. Даже если необходимы какие-либо дополнения, я считаю, что имеется достаточно времени для заключения договора", - подчеркнул он.

Руководитель ПВ отметил, что необходимо считаться с тем, что в закупке участвуют два претендента, которые очень близки друг к другу. "Это говорит о том, что существует жесткая конкуренция, и оба претендента используют любые методы, чтобы победить", - сказал Григулис.

Как сообщалось, ПВ, приняв во внимание решение БНЗ, пересмотрело предложения претендентов в конкурсе на закупку электропоездов и признал лучшим предложение чешской компании Škoda Vagonka.

Предложенная Škoda цена за поставку 32 новых электропоездов и необходимого для них оборудования составляет 241,88 млн евро. В цену входят поставки запчастей в первые пяти лет и обучение персонала.

В конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания Patentes Talgo S.L.(Talgo), польское дочернее предприятие швейцарской компании Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda Vagonka.

Первоначально победителем в конкурсе была признана Talgo, предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda Vagonka и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило ПВ заключать договор с Talgo, и после пересмотра предложений претендентов ПВ решил купить поезда у Škoda.

Предложенная Talgo цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.