В России высадили клумбу со словами "Собянин, уйди". Она простояла два часа

По сообщениям местных в группе "Против стройки на Мичуринском 30Б", созданной в социальной сети Facebook, уже спустя два часа коммунальные службы уничтожили клумбу.

Одна из жительниц опубликовала разговор с рабочими, которые рассказали, что убирают клумбу по указанию местной управы - на этом месте якобы планировалась посадка деревьев.