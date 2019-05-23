В России высадили клумбу со словами "Собянин, уйди". Она простояла два часа

Жители одного из московских районов высадили на Мичуринском проспекте цветочную клумбу с надписью "Собянин, уйди". Используя такой подход, они хотели выразить протест против планов строительства многоэтажного дома в районе, пишет Meduza.
По сообщениям местных в группе "Против стройки на Мичуринском 30Б", созданной в социальной сети Facebook, уже спустя два часа коммунальные службы уничтожили клумбу.
Одна из жительниц опубликовала разговор с рабочими, которые рассказали, что убирают клумбу по указанию местной управы - на этом месте якобы планировалась посадка деревьев.
Отмечается, что жители района Раменки уже давно протестуют против строительства 17-этажного жилого дома на Мичуринском проспекте, ранее там планировалось построить детский сад.