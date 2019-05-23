Чт, 23.05.2019
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В России высадили клумбу со словами "Собянин, уйди". Она простояла два часа

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ФОТО: facebook.com/protivStroiki

Жители одного из московских районов высадили на Мичуринском проспекте цветочную клумбу с надписью "Собянин, уйди". Используя такой подход, они хотели выразить протест против планов строительства многоэтажного дома в районе, пишет Meduza.

По сообщениям местных в группе "Против стройки на Мичуринском 30Б", созданной в социальной сети Facebook, уже спустя два часа коммунальные службы уничтожили клумбу.

Одна из жительниц опубликовала разговор с рабочими, которые рассказали, что убирают клумбу по указанию местной управы - на этом месте якобы планировалась посадка деревьев.

Отмечается, что жители района Раменки уже давно протестуют против строительства 17-этажного жилого дома на Мичуринском проспекте, ранее там планировалось построить детский сад.

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