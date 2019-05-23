По подозрению в получении взятки задержаны четыре должностных лица VUGD

Бюро внутренней безопасности (БВБ) за принятие взятки задержало четырех должностных лиц Курземской бригады Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в том числе обоих заместителей командира бригады, сообщили агентству LETA в БВБ.
За возможную взятку для благоприятного решения VUGD о соответствии строительного объекта условиям противопожарной безопасности задержаны представитель компании Merks-Ostas celtnieks, а также владелец и работник ООО VPM Latvija.
VPM Latvija на этом объекте анализировало решения по противопожарной безопасности.
По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.
Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.
На стройпредприятии ООО Merks, которое является ведущим партнером компании Merks-Ostas celtnieks, агентству LETA сообщили, что в следственных действиях участвует и сотрудничает со следствием работник предприятия, работавший на объекте компании Merks-Ostas celtnieks.
"Мы хотим заверить, что должностные лица Merks не причастны к каким-либо преступным деяниям и будут сотрудничать со следственными органами всеми возможными способами", - сказали на предприятии.
По информации Firmas.lv, оборот Merks-Ostas Celtnieks в 2018 году составил 13 678 861 евро, убытки - 47 764 евро, в 2017 году оборот предприятия составил 7 821 628 евро, прибыль - 384 490 евро.
Оборот VPM Latvia в 2018 году составил 1 701 619 евро, прибыль - 96 532 евро, в 2017 году оборот составил 148 651 евро, убытки - 1009 евро.