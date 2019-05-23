По подозрению в получении взятки задержаны четыре должностных лица VUGD

За возможную взятку для благоприятного решения VUGD о соответствии строительного объекта условиям противопожарной безопасности задержаны представитель компании Merks-Ostas celtnieks, а также владелец и работник ООО VPM Latvija.

VPM Latvija на этом объекте анализировало решения по противопожарной безопасности.

По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.

Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.

На стройпредприятии ООО Merks, которое является ведущим партнером компании Merks-Ostas celtnieks, агентству LETA сообщили, что в следственных действиях участвует и сотрудничает со следствием работник предприятия, работавший на объекте компании Merks-Ostas celtnieks.

"Мы хотим заверить, что должностные лица Merks не причастны к каким-либо преступным деяниям и будут сотрудничать со следственными органами всеми возможными способами", - сказали на предприятии.