Сейм принял закон о продлении работы избирательных участков в пятницу

Президент Раймонд Вейонис уже сегодня должен провозгласить этот закон, чтобы завтра он вступил в силу.

Поправки, поданные депутатами от оппозиции, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов. Ранее предусматривалось, что они будут работать с 10 до 16 часов.

Как сообщалось, сегодня из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав.

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В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.