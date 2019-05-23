Чт, 23.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Сейм принял закон о продлении работы избирательных участков в пятницу

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Выбора в Европарламент

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Сейм принял в четверг поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.

Президент Раймонд Вейонис уже сегодня должен провозгласить этот закон, чтобы завтра он вступил в силу.

Поправки, поданные депутатами от оппозиции, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов. Ранее предусматривалось, что они будут работать с 10 до 16 часов.

Как сообщалось, сегодня из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав. 

Галерея: Выборы в Европарламент в Латвии

В предварительном голосовании избиратель может голосовать не на том участке, на котором зарегистрирован, но для этого нужен обмен данными между участками.

Галерея: Выборы в Евпопарламент в других странах ЕС

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