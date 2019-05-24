Коррупция, педофилия и гешефты с Кремлем: в ЕС взорвались внутриполитические "бомбы"

Другое дело, что такого доверчивого и некритичного народу в Австрии хватает. Но даже имея у него успех, лучшее, на что Партия свободы может рассчитывать, это участие в коалиционном правительстве. Стать единолично правящей партией шансов у них немного. В Австрии все-таки иное соотношение хорошо осведомленных жителей крупных городов и провинциалов, чем, скажем, в Польше, где партия PiS, в свое время "оседлав" горячую миграционную тему, очень изобретательно раздула ее до угрозы "исламского потопа". И ведь добилась своего, оказавшись в парламентском большинстве!"

Правда, на сегодня уже видно, что еврокампания PiS столь же удачной не будет. И дело не только в том, что риторика правящей партии пытается воскресить не сильно актуальные антиммигрантские страхи 2015 года. Дело также и в том, что, кооперируясь в "христианско-патриотической" пропаганде с католическим клиром, по-прежнему влиятельным в провинции и на селе, PiS не учла (да и не могла учесть), что кульминация целой серии громких педофилических скандалов, чьими (анти)героями стал именно этот самый клир, придется аккурат на предвыборные весенние месяцы.

В результате PiS, еще в марте державшая лидерство в предпочтениях электората, на данный момент может рассчитывать не более чем на 35-37% голосов. И практически на той же отметке находится Европейская коалиция, объединившая большинство оппозиционных партий.

Из чего, впрочем, не следует, что 4% отколовшегося электората правящей партии теперь отдадут голоса за оппозицию. Опросы показывают, что они предпочтут партии еще более правой ориентации - но при этом в меньшей степени ставящие на католическую церковь. Правда, такие политические группировки - как, например, недавно созданная Konfederacja - на данный момент большого влияния не имеют. Одно кресло в ЕП - предел их нынешних возможностей. Как, впрочем, и мечтаний.

Самое худшее, однако, другое: электоральная фреквенция в Польше не обещает в принципе быть высокой. Если верить ежедневно колеблющимся, как биржевый курс, статистическим данным, то приблизительно половина полек и поляков голосовать вообще не намерены. И хотя такая избирательная активность все же будет выше, скажем, итальянской, по польским меркам она все же на редкость низка.

Скандалы такого рода - особенно в предвыборный период - конечно же, изрядно компрометируют правопопулистские партии. Но проблема в том, что когда этих скандалов слишком много, и они очень уж плотно следуют друг за другом, массового избирателя охватывает усталость. От которой всего лишь шаг до апатии и безразличия.

И в этом случае неплохим лекарством от сплина может стать агрессивное "впихивание" правопопулистскими партиями своих повесток не слишком верящим в них гражданам. Так случилось 14 мая в румынских городах Яссы и Галац, где заметно теснимая оппозицией в предвыборных рейтингах правящая антиевропейская соцдемпартия (PSD) организовала акции политрекламы.