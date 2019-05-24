Коррупция, педофилия и гешефты с Кремлем: в ЕС взорвались внутриполитические "бомбы"

Последние недели перед выборами в Европарламент спокойными не назвать. Почти одновременно в трех центральноевропейских странах разорвались разного калибра внутриполитические "бомбы". К счастью, пока что все потерпевшие - правопопулистские партии. В том числе из блока Маттео Сальвинт и Виктора Орбана. Скажется ли "сползание" рейтингов этих партий в их странах на результатах выборов в ЕП - хороший вопрос. Впрочем, ответ на него мы получим уже очень скоро.
Сильнее всего тряхнуло в Австрии. 18 мая в 11 утра вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе (он же - лидер правопопулиистской Партии свободы, FPOe ) был вызван "на ковер" к шефу - Себастьяну Курцу.
Причина - опубликованное респектабельным гамбургским Stern скандальное видео. Где все желающие могли узреть несколько перебравшего алкоголя Штрахе, заверявшего некую даму, что в случае обещанной ею финансовой поддержки на национальных парламентских выборах FPOe, безусловно, в долгу не останется. И устроит группе предпринимателей, чьи интересы собеседница представляла, несколько высокооплачиваемых госзаказов. Даже ценою отказа крупнейшей сторительной корпорации Strabag, с которой у правительства Австрии на тот момент уже имелась предварительная договоренность.
Время действия - 2017 год, канун австрийских парламентских выборов, в результате которых FPOe вошла в правящую коалицию. Место - курорт Ибица. Имя собеседницы Штрахе Stern не назвал, упомянув, однако, что эта "богатая россиянка", судя по всему, была лишь доверенным лицом группы близких Кремлю олигархов.
Объяснения, потребованные 18 мая Курцем, были лишь формальностью. Предложенный вице-канцлеру выбор разнообразием не отличался: либо увольнение с треском, либо добровольная отставка - но с не менее добровольным публичным покаянием. Естественно, Штрахе предпочел второе.
Однако, признав собственную "безответственность" в публичной покаянной речи, Штрахе тут же заметил, что-де, разумеется, его безусловную вину неплохо использовали политические оппоненты. Действительно, ведь никакой концессии россияне в итоге так и не получили! Да и вообще слегка перебрать и наговорить лишнего в приятной во всех отношениях компании, конечно, глупо, но ведь дело житейское, с кем не бывает...
В Брюсселе "житейское дело" незамедлительно откомментировали, чуть-чуть предвосхитив корявые объяснения Штрахе. "Гляньте, кто в дружках у Орбана, - написал 18 мая пополудни в твиттере Франс Тиммерманс, - например, Штрахе, о котором вы сегодня еще услышите. Да еще Сальвини с Фаражем. И все они обожают Путина. Хорошо ли это для Европы? Не думаю."
Инсайдерский комментарий моего венского коллеги был несколько более детальным:
"Вот уж сколько лет для Брюсселя FPOe - если не исчадие ада, то уж во всяком случае вполне угрожающее явление. Хорошего в этой публике действительно мало, но ситуацию несколько балансирует их талант влипать в какие-то глупейшие истории. За что сами же они и расплачиваются. Помнишь, чем кончил их прежний лидер Йорг Хайдер, которого в Брюсселе считали просто неонацистским чудовищем? Нахлобыстался до поросячьего визга, а затем среди ночи сел за руль. И, не вписавшись в поворот, на безумной скорости слетел с моста. Как говорится, и жил грешно, и умер смешно.
Есть в этих политиках из FPOe какая-то любительщина, какой-то инфантилизм. Неслучайно основной их электорат - провинция и сельские жители. Которым нравится, сидя за кружкой пива, слушать сусальные речи про уважение к традициям и христианские ценности.
Другое дело, что такого доверчивого и некритичного народу в Австрии хватает. Но даже имея у него успех, лучшее, на что Партия свободы может рассчитывать, это участие в коалиционном правительстве. Стать единолично правящей партией шансов у них немного. В Австрии все-таки иное соотношение хорошо осведомленных жителей крупных городов и провинциалов, чем, скажем, в Польше, где партия PiS, в свое время "оседлав" горячую миграционную тему, очень изобретательно раздула ее до угрозы "исламского потопа". И ведь добилась своего, оказавшись в парламентском большинстве!"
Правда, на сегодня уже видно, что еврокампания PiS столь же удачной не будет. И дело не только в том, что риторика правящей партии пытается воскресить не сильно актуальные антиммигрантские страхи 2015 года. Дело также и в том, что, кооперируясь в "христианско-патриотической" пропаганде с католическим клиром, по-прежнему влиятельным в провинции и на селе, PiS не учла (да и не могла учесть), что кульминация целой серии громких педофилических скандалов, чьими (анти)героями стал именно этот самый клир, придется аккурат на предвыборные весенние месяцы.
В результате PiS, еще в марте державшая лидерство в предпочтениях электората, на данный момент может рассчитывать не более чем на 35-37% голосов. И практически на той же отметке находится Европейская коалиция, объединившая большинство оппозиционных партий.
Из чего, впрочем, не следует, что 4% отколовшегося электората правящей партии теперь отдадут голоса за оппозицию. Опросы показывают, что они предпочтут партии еще более правой ориентации - но при этом в меньшей степени ставящие на католическую церковь. Правда, такие политические группировки - как, например, недавно созданная Konfederacja - на данный момент большого влияния не имеют. Одно кресло в ЕП - предел их нынешних возможностей. Как, впрочем, и мечтаний.
Самое худшее, однако, другое: электоральная фреквенция в Польше не обещает в принципе быть высокой. Если верить ежедневно колеблющимся, как биржевый курс, статистическим данным, то приблизительно половина полек и поляков голосовать вообще не намерены. И хотя такая избирательная активность все же будет выше, скажем, итальянской, по польским меркам она все же на редкость низка.
Скандалы такого рода - особенно в предвыборный период - конечно же, изрядно компрометируют правопопулистские партии. Но проблема в том, что когда этих скандалов слишком много, и они очень уж плотно следуют друг за другом, массового избирателя охватывает усталость. От которой всего лишь шаг до апатии и безразличия.
И в этом случае неплохим лекарством от сплина может стать агрессивное "впихивание" правопопулистскими партиями своих повесток не слишком верящим в них гражданам. Так случилось 14 мая в румынских городах Яссы и Галац, где заметно теснимая оппозицией в предвыборных рейтингах правящая антиевропейская соцдемпартия (PSD) организовала акции политрекламы.
Закроенные совершенно по образцу тех, что в РФ зовутся "путингами".
И в Яссы, и в Галац прибыли автобусы, чьи специально нанятые, задобренные пивом, угощением и мелкими подачками пассажиры занялись агитацией неприсоединившегося к их празднику местного населения. Часть этого населения, правда, имела совершенно иные, и очень определенные, намерения. Оба митинга тотчас же столкнулись с не менее организованными (но без подкупа) антимитингами.
Никаких столкновений не последовало: полицейские тоже быстро сориентировались, и оппонентов разделил двойной кордон. Однако праздник PSD был испорчен. В связи с чем недовольное партруководство со скандальным лидером Ливиу Драгней во главе обратилось... в прокуратуру. Официальная версия - для расследования неких агрессивных действий со стороны контрдемонстрантов.
Доказательства тех действий прокуратура с тех пор ищет, но найти не может. Такова уж процедура: поступило заявление - нужно расследовать. Хотя точку зрения МВД вполне ясно - пусть и дипломатично - выразила мадам министр Кармен Дан:
"С 1990-х годов у нас не было демонстраций и контрдемонстраций, организованных одновременно и в тех же самых местах, - сказала она в интервью агентству Digi24, - Но есть политики, играющие не по правилам, и желающие ограничить права других на самовыражение".
Пока мы можем лишь предполагать, что описанные события сработают как очень доходчивый сигнал для тех, кто пойдет в Австрии, Румынии и Польше к избирательным урнам. Но ведь точно также не исключено, что в последние дни перед выборами не самые приятные для национал-популистов сюрпризы обнаружатся и в других точках Европы. Так или иначе, "нацпопинтернационал" переживает сейчас не самые легкие дни, и вероятность, что блок Сальвини - Орбан - Ле Пен - FPOe (к которому, кстати, присоединилась и эстонская партия EKRE - единственная из балтийских стран) сможет получить в Европарламенте ровно ту степень влияния, на какую до сих пор рассчитывал, невысока.