Антимафиозный комитет Италии: Берлускони - недостойный кандидат на выборах в ЕП

Среди этих кандидатов есть еще трое из правоцентристской партии Берлускони "Forza Italia", а также один из крайне правой партии "Casa Pound". Все они сейчас подвержены расследованиям и судимы за преступления.

Однако комитет в декларации не отстранит этих кандидатов от участия в выборах, который в Италии пройдут в воскресенье.

Сейчас 82-летний Берлускони находится под следствием за то, что он заплатил свидетелям, чтобы они лжесвидетельствовали о еще печально известных вечеринках "бунга бунга".