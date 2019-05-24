Пт, 24.05.2019
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Антимафиозный комитет Италии: Берлускони - недостойный кандидат на выборах в ЕП

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Итальянский антимафиозный парламентский комитет в четверг объявил пятерых кандидатов на выборы в Европарламент "недостойными" баллотироваться, и один из них - миллиардер и трехкратный экс-премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщает AFP.

Среди этих кандидатов есть еще трое из правоцентристской партии Берлускони "Forza Italia", а также один из крайне правой партии "Casa Pound". Все они сейчас подвержены расследованиям и судимы за преступления.

Однако комитет в декларации не отстранит этих кандидатов от участия в выборах, который в Италии пройдут в воскресенье.

Сейчас 82-летний Берлускони находится под следствием за то, что он заплатил свидетелям, чтобы они лжесвидетельствовали о еще печально известных вечеринках "бунга бунга".

Также против Берлускони заведено дело за подкуп свидетелей этих вечеринок в Милане, Сиене, Риме и Турине.

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