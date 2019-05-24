Секс после 30: пять самых приятных особенностей

Во-первых, это более регулярный оргазм.

Почему? Все просто - данные опроса показали, что 54% женщин в возрасте от 18 до 30 испытывают проблемы с оргазмом, а в следующем диапазоне от 31 до 45 лет их около 43%. Таким образом, это это нарастает по спирали - оргазмы ведут к тому, что женщины хотят секса чаще, а это в свою очередь приводит к более частым оргазмам.

Галерея: Удивительный фотопроект "Лицо женщины во время оргазма"

Во-вторых, это принятие своего тела.

С возрастом женщина лучше узнает себя и свое тело, грамотно превращая недостатки в достоинства или, как минимум, в особенности. Любовь к себе помогает и мужчине видеть женщину в лучшем свете.

В-третьих, секс - больше не манипуляция.

Вероятно, в молодости многие манипулировали сексом, поощряя или не поощряя определенное поведение своего мужчины. Теперь же с помощью секса уже ничего никому не нужно доказывать, и это крайне удобно.

В-четвертых, скорее всего - это один партнер.

Как правило, большинство людей женится до 30 лет. Таким образом, к этому возрасту женщина с большой вероятностью уже находится в стабильных отношениях, что помогает быть более счастливой в сексуальной жизни.

В -пятых, - это опыт.

К 30 годам женщина уже понимает, что ей нравится, а что нет, ведь она уже многое попробовала, определилась и не осуждает сексуальные фантазии партнера. Женщина осознает, что приятно ее телу, а что нет.