Назначено новое правление RTAB; Толстой и Ермоловича подали заявления об уходе

Председателем правления назначен член правления Гунтар Гринвалдс, а Вита Ермоловича и Максим Толстой подали заявления об уходе.

Ласмане более 15 лет проработала в сфере маркетинга и общественных отношений, имеет степень магистра по управлению бизнесом. В RTAB она работает с момента его основания, руководя рекламными кампаниями на целевых рынках.

По словам Блауы, на собрании говорилось также о задачах RTAB по выполнению рекомендаций Госконтроля.

70% RTAB принадлежит Рижской думе, а авиакомпании "airBaltic", Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциации турагентов - по 10% каждой.

Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.