Назначено новое правление RTAB; Толстой и Ермоловича подали заявления об уходе

Акционеры Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) назначили членом правления специалиста по общественным отношениям RTAB Иеву Ласмане, сообщила агентству LETA представитель бюро Анна Блауа.
Председателем правления назначен член правления Гунтар Гринвалдс, а Вита Ермоловича и Максим Толстой подали заявления об уходе.
Ласмане более 15 лет проработала в сфере маркетинга и общественных отношений, имеет степень магистра по управлению бизнесом. В RTAB она работает с момента его основания, руководя рекламными кампаниями на целевых рынках.
По словам Блауы, на собрании говорилось также о задачах RTAB по выполнению рекомендаций Госконтроля.
70% RTAB принадлежит Рижской думе, а авиакомпании "airBaltic", Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциации турагентов - по 10% каждой.
Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.
К члену правления RTAB Вите Ермоловиче KNAB применило запрет занимать должность, другой член правления Максим Толстой известил KNAB о выданном ему листе нетрудоспособности. Таким образом, единственным членом правления RTAB оставался Гунтар Гринвалдс, и это означало, что правление не может принимать решения.